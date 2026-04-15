l'avatar di Mark Zuckerberg replica voce, comportamento e pensiero

Un clone IA per guidare Meta.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-04-2026]

metea clone ia zuckerberg
Foto di Ann Spratt.

Meta sta clonando il suo fondatore, Mark Zuckerberg; non creando un clone organico, ma sviluppando un sistema di intelligenza artificiale avanzato capace di replicare voce, comportamento e stile comunicativo, con l'obiettivo di creare un "CEO digitale" utilizzabile nelle interazioni interne all'azienda. Il progetto prevede la creazione di un avatar fotorealistico in 3D, addestrato su un ampio corpus di contenuti audio e video del fondatore di Meta. Il sistema utilizza dichiarazioni pubbliche, interventi registrati e materiali interni per modellare tono, espressioni e gestualità, con l'obiettivo di riprodurre in modo coerente il suo stile decisionale e comunicativo. L'addestramento comprende anche la cronologia delle scelte strategiche, così da permettere all'avatar di rispondere in modo contestuale alle richieste.

Il clone digitale è pensato per ridurre i tempi di latenza nelle comunicazioni interne, consentendo ai team di ottenere risposte rapide senza attendere la disponibilità del CEO. Il sistema è in grado di recuperare informazioni da documenti e riunioni precedenti, fornendo sintesi e suggerimenti basati sui dati aziendali. Questa capacità di accesso immediato alle informazioni è indicata come uno dei principali vantaggi operativi del progetto. Fonti interne riportano che Zuckerberg partecipa direttamente alla fase di addestramento, dedicando diverse ore settimanali alla revisione del comportamento dell'avatar e alla definizione dei dataset utilizzati. Il coinvolgimento diretto del fondatore è considerato un elemento chiave per garantire la fedeltà del modello rispetto alla sua identità manageriale. La sperimentazione è attualmente limitata a un gruppo ristretto di dipendenti.

Parallelamente Meta starebbe valutando la possibilità di estendere la tecnologia anche ai creatori di contenuti, permettendo loro di generare versioni digitali di sé per interagire con il pubblico. L'azienda ha già sperimentato sistemi che consentono ai profili social di rispondere automaticamente ai commenti tramite avatar IA, mantenendo lo stile comunicativo del proprietario dell'account. Questa estensione rappresenterebbe un'evoluzione del progetto interno dedicato al clone del CEO.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che punta alla creazione di identità digitali avanzate, utilizzabili sia per la comunicazione interna sia per nuove forme di interazione con gli utenti. Meta ha già investito in modelli generativi e assistenti conversazionali, integrando voci celebri e strumenti personalizzati nelle proprie piattaforme. L'avatar di Zuckerberg rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di un ecosistema di agenti intelligenti. Meta non intenderebbe fermarsi qui: starebbe lavorando anche a un "CEO agent", un sistema separato progettato per assistere Zuckerberg nelle attività quotidiane, recuperando informazioni operative e supportando la gestione dei flussi decisionali. Questo agente è distinto dall'avatar fotorealistico, ma condivide parte delle tecnologie di base.

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Il clone IA è ancora in fase di test e non esiste una tempistica ufficiale per un eventuale rilascio più ampio. Le fonti sottolineano che il progetto è soggetto a valutazioni interne, soprattutto per quanto riguarda l'impatto sulla cultura aziendale e la gestione delle interazioni tra dipendenti e sistemi automatizzati. La sperimentazione prosegue con l'obiettivo di verificare l'efficacia del modello in scenari reali.

Il contesto in cui nasce questa iniziativa è segnato da un crescente interesse per l'automazione dei processi decisionali e per l'uso di agenti intelligenti nelle grandi organizzazioni. Meta considera il 2026 un anno cruciale per il lancio di nuovi modelli generativi e per l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle attività operative. Il clone digitale del CEO rappresenta uno dei progetti più avanzati in questa direzione, anche se il gruppo non è il primo a muoversi in questa direzione: Panasonic l'ha anticipato già alla fine del 2024 con il clone digitale di Kōnosuke Matsushita.

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