Tim Cook lascia la guida di Apple: John Ternus sarà il nuovo CEO



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-04-2026]

tim cook lascia ceo apple ternus
John Ternus e Tim Cook (Immagine: Apple)

Apple ha annunciato che Tim Cook lascerà la carica di CEO il 1 settembre 2026, passando il testimone a John Ternus, attuale responsabile della divisione Hardware Engineering e figura con oltre venticinque anni di esperienza in Apple. Il comunicato ufficiale conferma che Cook assumerà il ruolo di presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, garantendo continuità strategica durante la transizione. La decisione arriva dopo un lungo processo di pianificazione interna, avviato negli anni scorsi e accompagnato da un progressivo riassetto del management. Cook, alla guida dal 2011, ha supervisionato una fase di espansione significativa, con la capitalizzazione di mercato cresciuta da circa 350 miliardi a quasi 4.000 miliardi di dollari e un ampliamento sostanziale del portafoglio prodotti e servizi. Il nuovo ruolo gli consentirà di concentrarsi sulle relazioni istituzionali e sulle strategie di lungo periodo.

John Ternus, che entrerà nel consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina, è considerato uno dei principali artefici delle recenti evoluzioni hardware dell'azienda. Entrato in Apple nel 2001, ha contribuito allo sviluppo di prodotti chiave come l'iPad originale e ha guidato la transizione dei Mac dai processori Intel ai chip progettati internamente. Dal 2021 fa parte del team esecutivo, con responsabilità estese su iPhone, iPad, Mac, AirPods e Apple Watch. Cook definisce Ternus un ingegnere con visione innovativa e profonda conoscenza dell'azienda; Ternus, da parte sua, ha evidenziato il valore della continuità interna e il ruolo di mentore svolto da Cook, affermando di voler guidare Apple mantenendo i valori che hanno caratterizzato la cultura aziendale negli ultimi cinquant'anni.

La transizione fa parte di un rinnovamento più ampio del gruppo dirigente. Negli ultimi mesi, Apple ha visto l'uscita o il ridimensionamento di figure chiave, tra cui il responsabile dell'intelligenza artificiale e dirigenti coinvolti nelle politiche aziendali e nel design. Il cambio al vertice è quindi parte di un processo più esteso di riorganizzazione interna, volto a preparare l'azienda alle sfide tecnologiche dei prossimi anni. Ternus era da tempo considerato il candidato più probabile per la successione di Cook, grazie al suo profilo tecnico e alla capacità di coordinare team complessi. La sua leadership è stata associata a un miglioramento della qualità dei prodotti, con un ritorno a scelte progettuali più pragmatiche dopo anni di design estremi. La sua età, 50 anni, è vista come un ulteriore elemento favorevole per un mandato potenzialmente lungo.

Il passaggio di consegne è stato accolto con reazioni immediate anche sui mercati finanziari. L'annuncio ha inizialmente generato un lieve calo del titolo Apple, riflettendo l'incertezza tipica dei cambi ai vertici, ma gli analisti sottolineano che la scelta di un dirigente interno riduce il rischio di discontinuità. La presenza di Cook come presidente esecutivo è considerata un ulteriore fattore di stabilità. Il nuovo assetto prevede anche modifiche nel Consiglio di Amministrazione: Arthur Levinson, presidente non esecutivo per quindici anni, diventerà lead independent director, mentre Ternus entrerà ufficialmente nel Consiglio.

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Ternus si troverà ad affrontare sfide rilevanti, tra cui la competizione nel campo dell'intelligenza artificiale, un settore in cui l'azienda sembra essere un po' indietro rispetto ai principali concorrenti.

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