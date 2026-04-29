Windows 11, finalmente gli aggiornamenti si possono mettere in pausa per sempre

È sufficiente ricordarsi di rinnovare il blocco periodicamente.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-04-2026]

windows 11 pausa aggiornamenti indefinita
Foto di Antonis Georgiou.

Dopo l'introduzione del calendario per scegliere quando mettere in pausa e riprendere gli aggiornamenti di Windows 11, Microsoft ha svelato un nuovo cambiamento alla stessa funzionalità: ora gli utenti dei canali Dev, Beta ed Experimental del programma Insider possono sospendere gli update in modo indefinito, rinnovando la pausa in blocchi di 35 giorni. Il calendario permette di selezionare con precisione la data fino alla quale sospendere gli aggiornamenti fino a un massimo di 35 giorni nel futuro e, una volta che questo limite è stato raggiunto, l'utente può estendere nuovamente la pausa per altri 35 giorni, senza limiti sul numero di rinnovi. Microsoft specifica che, se la pausa non viene rinnovata, il sistema riprenderà automaticamente il processo di aggiornamento.

Oltre alla sospensione indefinita, il sistema ora consente di riavviare o spegnere il PC senza applicare aggiornamenti pendenti. Nel menu di alimentazione compaiono infatti opzioni di riavvio e spegnimento standard, separate da quelle che installano gli update. Ciò elimina la necessità di completare un aggiornamento prima di poter riavviare rapidamente il dispositivo.

Un'ulteriore novità riguarda la fase di configurazione iniziale dei nuovi dispositivi: gli utenti possono ora saltare gli aggiornamenti durante la OOBE (out‑of‑box experience, ovvero per l'appunto la prima configurazione di un PC) e raggiungere più rapidamente il desktop, rimandando l'installazione a un momento più opportuno. Microsoft sta poi unificando il processo di aggiornamento, raggruppando driver, .NET e firmware all'interno dei quality update mensili. Ciò riduce il numero di riavvii necessari e rende più prevedibile il ciclo di manutenzione del sistema. Le etichette degli aggiornamenti dei driver diventano più descrittive, indicando la classe di dispositivo a cui si riferiscono.

Il nuovo modello di gestione degli update arriva dopo una serie di problemi riscontrati negli ultimi mesi, tra cui aggiornamenti che impedivano l'avvio del sistema o che venivano installati in modo errato, costringendo Microsoft a rilasciare patch correttive urgenti. La possibilità di rimandare gli update consente agli utenti di attendere conferme sulla stabilità delle nuove versioni prima di installarle. Le modifiche attualmente in fase di test presso gli Insider rappresenta il primo cambiamento sostanziale alla politica degli aggiornamenti obbligatori introdotta con Windows 10 nel 2015. Microsoft sostiene che l'obiettivo è ridurre le interruzioni e aumentare la trasparenza, rispondendo a richieste avanzate da anni.

Per approfondire:
Windows 11 cambia rotta: Microsoft ricostruisce il sistema attorno alle richiest...
Windows 11 in tilt dopo l'aggiornamento di aprile
Windows 11 restituisce agli utenti un po' di controllo sugli aggiornamenti
Windows 11, i PC continuano a non spegnersi. Nonostante la patch di emergenza

Al momento in cui scriviamo, l'attivazione di queste funzioni è in corso per gli utenti Insider e non è ancora stata comunicata una data per la distribuzione generale. Microsoft prevede di raccogliere feedback durante la fase di test per valutare eventuali aggiustamenti prima del rilascio pubblico. Chiaramente tenere bloccati gli aggiornamenti indefinitamente non è un'idea troppo buona: il rischio di ritrovarsi con un sistema pieno di falle di sicurezza è piuttosto alto; la vera utilità della possibilità di mettere in pausa gli update senza limiti sta nel poter rimandare l'installazione di un aggiornamento potenzialmente dannoso per il proprio sistema finché Microsoft non interviene a renderlo stabile.

Consigliamo la lettura di:
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
Microsoft blocca KMS38: milioni di copie pirata di Windows e Office perdono l...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Windows 10 e 11, gli aggiornamenti di agosto mandano in crisi il ripristino di sistema
Windows 11 24H2, dopo l'aggiornamento i dischi scompaiono. E i dati possono corrompersi
Windows 10, l'aggiornamento di maggio manda BitLocker in tilt
Windows 11, l'aggiornamento di aprile manda in tilt Windows Hello

Commenti all'articolo (1)


zeross
Con tutti gli aggiornamenti bacati che hanno messo in crisi la usabilità del sistema, sono stati costretti a dover permettere un ritardo superiore ai 35 giorni, ed quindi indefinito, poiché la risoluzione di alcune problematiche spesso si protrae nel tempo, e non puoi obbligare il cliente a tenere spento un computer per non aggiornarlo,... Leggi tutto
29-4-2026 15:51
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Hai mai acceduto a una rete Wi-Fi di qualcuno senza il suo permesso?
No, mai.
No, ma lo farei se ne avessi la possibilità.
Sì, ma era una rete Wi-Fi pubblica approntata appositamente.
Sì, ma era una rete Wi-Fi lasciata aperta e quindi ci potevo entrare anche senza le credenziali necessarie.
Sì, una rete Wi-Fi privata di cui ho hackerato la password (o di cui ho conosciuto la password).

Mostra i risultati (2347 voti)
Aprile 2026
n. 4104 del 29-04-2026
Telemarketing, arrivano i numeri brevi: identificheranno i servizi legittimi
n. 4103 del 27-04-2026
Windows 11 cambia rotta: Microsoft ricostruisce il sistema attorno alle richieste degli utenti
n. 4102 del 23-04-2026
Firefox 150, scovate 271 vulnerabilità con l'IA
n. 4101 del 22-04-2026
IPv6 supera IPv4 per un giorno
n. 4100 del 20-04-2026
Verifica dell'età, l'app UE si buca in meno di due minuti
n. 4099 del 16-04-2026
Alexa+ debutta in Italia: conversa, agisce e si integra nella smart home
n. 4098 del 15-04-2026
Verbatim e I-O Data puntano sul Blu-ray: rinasce un mercato dato per morto
n. 4097 del 13-04-2026
La Francia abbandona Windows
n. 4096 del 09-04-2026
Router TP-Link compromessi in tutto il mondo: così gli hacker russi sottraggono le credenziali
n. 4095 del 07-04-2026
Attività sessuali, persone svestite o alla toilette, carte di credito
n. 4094 del 03-04-2026
Oracle licenzia 30.000 dipendenti via email
Marzo 2026
n. 4093 del 30-03-2026
Windows 11 avrà una barra delle applicazioni compatta in stile Windows 10
n. 4092 del 27-03-2026
CPU Intel e AMD introvabili
n. 4091 del 26-03-2026
Mozilla lancia la VPN gratuita in Firefox
n. 4090 del 24-03-2026
Windows 11, vacilla l'obbligo dell'account Microsoft
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 29 aprile
2026
IA troppo costosa: le aziende spendono più per i token che per i dipendenti
2025
Il portatile retrò con schermo e-ink e pannello solare
2024
La truffa delle schede video rivendute senza GPU né RAM
2023
Windows 10, niente più nuove funzionalità
2022
Una storia di phishing bancario diversa dal solito: il ladro beffato
2021
Office manda in pensione Calibri: quale nuovo font preferite?
2018
È arrivato il Castoro Bionico di Ubuntu 18.04, più stabile e veloce ch...
2017
Il mistero delle vie fantasma e delle città inesistenti nelle mappe
2015
Copyright sui trattori, i contadini non possono ripararli
2014
L'auto senza pilota di Google affronta pedoni, parcheggi e incroci
2013
Da LG il display che segue lo sguardo dell'utente
2012
Da Netgear il primo router 802.11ac
2011
Incendio in Aruba, un milione e mezzo di siti italiani down
2010
Canonical: Ubuntu conquisterà gli utenti di Windows
2009
Sarà l'orecchio a farci riconoscere
2008
Telecom Italia, i buoni e i cattivi
2007
Il Pc da cento dollari piace a Microsoft
2006
Il copyright sul contratto
2005
Blog Generation
2004
Verdi pronti all'ostruzionismo sul D.L. Urbani
2003
Diario di una blogger
Olimpo Informatico


 
web metrics