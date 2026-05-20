Copilot invade Excel

Il pulsante flottante blocca celle e screenshot.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-05-2026]

excel copilot pulsante flottante
Foto di Campaign Creators.

È un po' incostante l'atteggiamento di Microsoft nei confronti dell'integrazione di Copilot nei suoi prodotti: un giorno decide di ridurne l'invadenza in Windows 11, e un altro mette in Excel un pulsante flottante che non si può disattivare. Posizionato nell'angolo inferiore destro dei fogli di lavoro, il pulsante è inserito direttamente sopra l'area operativa del foglio, ossia in una posizione fastidiosa: per questo motivo ha già generato un'ondata di proteste da parte degli utenti, che segnalano come il pulsante interferisca con la visualizzazione dei dati e non offra alcuna opzione per essere rimosso.

Il pulsante compare automaticamente nelle versioni più recenti di Microsoft 365 per Windows e macOS. La sua funzione è fornire accesso rapido alle operazioni IA integrate in Excel, come la creazione di tabelle, la ricerca contestuale e l'avvio del pannello laterale di Copilot. Quando il cursore passa sopra l'icona, vengono mostrati comandi aggiuntivi che attivano direttamente gli strumenti di analisi e generazione. Gli utenti hanno segnalato che il pulsante si sovrappone a celle, grafici e formule, rendendo difficile la consultazione dei dati. In molti casi, l'icona interferisce con gli screenshot, coprendo porzioni del foglio che devono essere documentate o condivise. Alcuni utenti hanno riportato problemi anche con la barra di scorrimento verticale, parzialmente oscurata dal pulsante quando questo si trova in posizione flottante.

Microsoft consente di "agganciare" l'icona tramite l'opzione Dock, accessibile con un clic destro. Questa funzione sposta il pulsante sul lato destro del foglio, riducendolo a un piccolo indicatore. Tuttavia, la modifica non è permanente: aprendo un nuovo file o riavviando Excel, il pulsante torna nella posizione originale: non esiste un'impostazione per disattivarlo in modo stabile.

Le lamentele pubblicate nel portale ufficiale del feedback di Excel mostrano un malcontento diffuso. Un utente ha scritto: «L'icona è visivamente invasiva e si mette in mezzo a chi non vuole usare Copilot - e sono molti». Un altro ha aggiunto: «Disinstallarlo non serve, perché si reinstalla con l'aggiornamento successivo. Per favore, smettete di forzare gli utenti a usare le vostre app quando non lo vogliono». Un terzo commento segnala: «Per favore rimuovete l'icona flottante o date un modo per disattivarla. Non voglio né ho bisogno di Copilot in alcuna forma. La sua presenza è esasperante». Le segnalazioni includono anche problemi specifici su macOS, dove l'icona può sovrapporsi alla barra di scorrimento, impedendo l'interazione con il foglio. Un utente ha descritto la situazione come «un'implementazione atroce», spiegando che il pulsante interferisce con la cattura di schermate utilizzate per la validazione dei dati.

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Gli utenti chiedono insomma un'opzione per nascondere l'icona o per ripristinare la posizione precedente nella barra degli strumenti, senza che l'elemento interferisca con il contenuto del foglio. Al momento, l'unico modo per eliminarla completamente è disattivare Copilot a livello di applicazione, operazione non disponibile per tutti i tipi di licenza e che comporta la perdita di tutte le funzionalità IA. Al momento in cui scriviamo Microsoft non ha annunciato modifiche o aggiornamenti correttivi. Le richieste degli utenti continuano ad accumularsi nel portale di feedback, dove la richiesta più frequente è l'introduzione di un semplice interruttore per nascondere il pulsante.

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Microsoft introduce Copilot in Excel ma avverte: non usatelo per calcoli precisi, potrebbe sbagliare

Commenti all'articolo (1)

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Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
20-5-2026 10:22
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