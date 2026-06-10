Google taglia il prezzo di AI Plus e raddoppia lo spazio

Ora bastano cinque euro al mese.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-06-2026] Commenti

Google ha ridotto il prezzo del piano AI Plus e raddoppiato lo spazio di archiviazione incluso, segnando il più consistente aggiornamento dell'offerta Google One dall'introduzione dei pacchetti basati su Gemini. La modifica è già attiva in Italia e comporta un abbassamento del costo mensile da 7,99 a 4,99 euro, con un totale di 400 GB disponibili per Gmail, Drive e Foto, contro i 200 GB precedenti. Il nuovo listino si applica ai rinnovi successivi all'entrata in vigore della modifica e prevede anche un abbonamento annuale da 49,99 euro, con un risparmio del 16% rispetto al pagamento mensile. L'aggiornamento dello spazio sarà distribuito progressivamente agli utenti già iscritti. Secondo quanto dichiarato da Vikas Kansal, responsabile di prodotto per gli abbonamenti Gemini AI, «l'espansione dello spazio di archiviazione sarà resa disponibile nei prossimi giorni», mentre le nuove tariffe verranno applicate automaticamente al primo rinnovo utile.

Il piano AI Plus offre ora un accesso più ampio ai modelli Gemini 3.1 Pro e alle funzionalità Deep Research, insieme alla possibilità di utilizzare strumenti avanzati di generazione di immagini, musica e video. L'integrazione con Gmail consente la correzione automatica delle bozze, mentre NotebookLM beneficia di un livello superiore di accesso ai modelli. L'offerta include anche Flash Thinking e Google Flow, due strumenti orientati alla produttività e alla creazione di contenuti. Il confronto tra i piani mostra come AI Plus rappresenti ora un'opzione intermedia più accessibile, offrendo strumenti prima riservati ai livelli superiori. L'accesso a Gemini nelle app Google, incluso Gmail, Documenti e Vids, consente di automatizzare attività di scrittura, sintesi e generazione di contenuti multimediali. L'integrazione con la Ricerca permette inoltre di generare immagini e video direttamente dai risultati, sfruttando i modelli creativi di Google.

L'aggiornamento del piano si inserisce in una strategia più ampia di diffusione delle funzionalità IA a un pubblico più vasto. Con un prezzo inferiore ai 5 euro mensili, Google punta a rendere più competitiva la propria offerta rispetto ai servizi analoghi presenti sul mercato, ampliando la base utenti e incentivando l'adozione dei modelli Gemini nelle attività quotidiane. Il raddoppio dello spazio di archiviazione risponde anche alla crescente richiesta di capacità per foto, video e documenti, in un contesto in cui i contenuti generati dagli utenti e dagli stessi strumenti IA occupano quantità sempre maggiori di memoria. L'inclusione della condivisione con il gruppo Famiglia fino a cinque persone rende il piano più adatto a un utilizzo condiviso, riducendo il costo effettivo per utente.

Le funzionalità avanzate di NotebookLM, rese disponibili in misura maggiore con AI Plus, consentono la creazione di report e analisi complesse in tempi ridotti, sfruttando modelli più potenti e limiti di utilizzo ampliati. L'accesso esteso ai modelli creativi permette inoltre di generare contenuti multimediali con maggiore qualità e rapidità, integrandosi con l'ecosistema Google. Il nuovo posizionamento del piano AI Plus modifica l'equilibrio dell'offerta Google One, collocandolo come soluzione economicamente vantaggiosa per chi necessita di strumenti IA avanzati senza passare al più costoso AI Pro. La differenza di prezzo tra i due piani rimane significativa, con AI Pro proposto a 21,99 euro al mese, o 10,99 euro per i primi due mesi in promozione.

L'attivazione globale delle modifiche proseguirà nei prossimi giorni, con aggiornamenti automatici per gli utenti già abbonati. Le nuove condizioni economiche e tecniche rendono AI Plus uno dei piani più competitivi dell'offerta Google One, soprattutto per chi utilizza frequentemente gli strumenti Gemini per attività di scrittura, ricerca e creazione di contenuti.