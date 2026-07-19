Microsoft apre il codice di Comic Chat

Il client IRC trasformava le conversazioni in fumetti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-07-2026] Commenti (2)

Immagine: Microsoft

Microsoft ha reso open source Comic Chat, il client IRC lanciato nel 1996 che trasformava le conversazioni in vignette. A trent'anni esatti dalla sua introduzione, la multinazionale ha pubblicato il codice sorgente del progetto, rendendolo disponibile alla comunità e documentando il processo sul proprio portale open source. Il software, incluso in Internet Explorer 3.0 e successivamente in Windows 98, rappresenta uno dei primi tentativi di integrare elementi grafici generati automaticamente all'interno della comunicazione online.

Comic Chat era stato progettato per convertire i messaggi scambiati via IRC in strisce a fumetti, con personaggi, pose ed espressioni selezionate automaticamente in base al contenuto del testo. L'idea, sviluppata dal Virtual Worlds Group di Microsoft a partire dal 1995, nasceva da un concept di David Kurlander, mentre i personaggi erano stati disegnati dall'illustratore Jim Woodring. Il font utilizzato nelle vignette era Comic Sans, scelto per richiamare l'estetica dei fumetti tradizionali. Il progetto non ebbe una diffusione ampia, ma rimase un esperimento significativo nella storia della comunicazione digitale. Microsoft ha spiegato che Comic Chat «rappresenta un capitolo affascinante nell'evoluzione della comunicazione online», sottolineando come fosse nato in un periodo in cui Internet stava ancora definendo la propria identità e lasciava spazio a soluzioni sperimentali. Il software fu aggiornato per alcuni anni, prima di essere abbandonato nei primi anni 2000.

La pubblicazione del codice sorgente permette oggi di analizzare il funzionamento interno del sistema, che interpretava il testo e lo traduceva in elementi grafici predefiniti. Il client gestiva la conversazione IRC tradizionale, ma aggiungeva un livello di rappresentazione visiva che anticipava, in forma rudimentale, concetti oggi comuni nei sistemi di generazione automatica di immagini basati su modelli linguistici. Microsoft ha reso disponibile il progetto attraverso un repository pubblico - in cui è presente anche la versione 2.5 beta 1, con un supporto migliorato ai monitor per l'alta risoluzione - includendo istruzioni per eseguire il software su sistemi moderni. Il programma non richiede installazione: basta estrarre l'archivio e avviare l'eseguibile.

L'unico limite è l'assenza di server IRC attivi compatibili con Comic Chat. Il software può essere tuttavia avviato e utilizzato per esplorare l'interfaccia e le funzionalità, ma non è possibile partecipare a conversazioni reali senza un server dedicato. Microsoft ha comunque documentato le modalità di utilizzo offline e le caratteristiche tecniche del client, rendendo il progetto utile per scopi storici, didattici e di ricerca.

La scelta di rendere open source Comic Chat si inserisce nella strategia più ampia di Microsoft di pubblicare progetti storici e strumenti sperimentali sviluppati negli anni '90 e 2000. La multinazionale ha dichiarato di voler preservare software che ha contribuito alla cultura digitale, offrendo alla comunità la possibilità di studiarne il funzionamento e di mantenerlo vivo attraverso contributi esterni. Comic Chat rappresenta un esempio di come, già negli anni '90, fossero in corso tentativi di combinare linguaggio naturale e generazione automatica di contenuti visivi. Il sistema interpretava il testo e selezionava elementi grafici coerenti, un approccio che oggi trova analogie nei modelli di intelligenza artificiale capaci di generare immagini da prompt. La pubblicazione del codice permette di osservare come queste idee fossero implementate con le tecnologie dell'epoca.

Il progetto offre anche uno spaccato dell'evoluzione dei client IRC, che negli anni '90 erano strumenti centrali della comunicazione online. Comic Chat cercava di rendere più accessibile e visiva un'interazione basata su testo, anticipando soluzioni che sarebbero diventate comuni con l'avvento dei social network e delle piattaforme di messaggistica multimediale.