Amazon integra Luna in Prime Video

Giochi in cloud accanto a film e serie TV.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-07-2026]

amazon prime viode luna giochi
Foto di Samsung Memory.

Amazon ha avviato l'integrazione dei giochi Luna direttamente nell'app Prime Video, consentendo agli abbonati Prime negli Stati Uniti e nel Regno Unito di accedere ai titoli tramite una nuova scheda dedicata, senza installazioni aggiuntive e senza costi ulteriori. L'integrazione nasce per risolvere un problema di visibilità del servizio Luna che, pur essendo incluso nell'abbonamento Prime, rimaneva poco conosciuto dagli utenti. Con la nuova scheda Games, i contenuti diventano accessibili direttamente dall'interfaccia di Prime Video su Fire TV, eliminando la necessità di utilizzare applicazioni separate o cercare Luna tramite browser o smart TV compatibili.

La libreria disponibile comprende titoli di ampia diffusione come Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones and the Great Circle, oltre a giochi sociali come Cluedo, Ticket to Ride e Taboo. Sono presenti anche produzioni interne come Courtroom Chaos e Masters of the Universe: Legends Unite, che ampliano l'offerta con contenuti esclusivi. I giochi vengono eseguiti tramite cloud, senza download locali, e possono essere avviati utilizzando un controller o uno smartphone. Secondo Jeff Gattis, General Manager della divisione Gaming di Amazon, «per molte persone i giochi sono stati più difficili da trovare di quanto dovrebbero essere. Portare Luna dentro Prime Video permette ai membri Prime di scoprire i giochi più naturalmente, e se ne vedono uno che piace, cliccano e sono dentro».

L'iniziativa segue il rilancio di Luna avvenuto l'anno precedente, quando Amazon ha rimosso il paywall e ha incluso una parte significativa del catalogo nel piano Prime. Da allora, secondo Gattis, la base utenti è aumentata di cinque volte, indicando un miglioramento nell'adozione del servizio. L'integrazione in Prime Video punta ora a consolidare questa crescita. Come già dicevamo, l momento del lancio l'integrazione è limitata a Stati Uniti e Regno Unito. In Italia e in altri Paesi non è ancora disponibile, ma Amazon ha confermato l'intenzione di estendere la funzionalità a ulteriori dispositivi e mercati. L'obiettivo dichiarato è raggiungere tutti gli ambienti in cui Prime Video è presente.

Il catalogo Luna incluso con Prime supera i 50 titoli e viene aggiornato mensilmente. Oltre ai giochi disponibili in streaming, Luna offre anche una selezione di giochi PC scaricabili tramite Free Games with Prime, che varia a seconda del mese. L'integrazione permette inoltre di collegare contenuti video e giochi appartenenti allo stesso franchise. Un esempio è Masters of the Universe: Legends Unite, disponibile su Luna in parallelo alla distribuzione del film su Prime Video, consentendo agli utenti di passare dalla visione al gioco senza cambiare piattaforma.

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Amazon ha confermato che Luna continuerà a esistere come servizio autonomo, mantenendo un proprio sito e un piano Premium da 9,99 dollari al mese, non ancora integrato in Prime Video. I giochi più rilevanti pubblicati da Amazon, come i futuri titoli Tomb Raider e James Bond, non saranno inclusi immediatamente nel catalogo Luna, ma potrebbero seguire una strategia di rilascio differenziata tra piattaforme.

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