Amazon integra Luna in Prime Video

Giochi in cloud accanto a film e serie TV.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-07-2026] Commenti

Amazon ha avviato l'integrazione dei giochi Luna direttamente nell'app Prime Video, consentendo agli abbonati Prime negli Stati Uniti e nel Regno Unito di accedere ai titoli tramite una nuova scheda dedicata, senza installazioni aggiuntive e senza costi ulteriori. L'integrazione nasce per risolvere un problema di visibilità del servizio Luna che, pur essendo incluso nell'abbonamento Prime, rimaneva poco conosciuto dagli utenti. Con la nuova scheda Games, i contenuti diventano accessibili direttamente dall'interfaccia di Prime Video su Fire TV, eliminando la necessità di utilizzare applicazioni separate o cercare Luna tramite browser o smart TV compatibili.

La libreria disponibile comprende titoli di ampia diffusione come Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones and the Great Circle, oltre a giochi sociali come Cluedo, Ticket to Ride e Taboo. Sono presenti anche produzioni interne come Courtroom Chaos e Masters of the Universe: Legends Unite, che ampliano l'offerta con contenuti esclusivi. I giochi vengono eseguiti tramite cloud, senza download locali, e possono essere avviati utilizzando un controller o uno smartphone. Secondo Jeff Gattis, General Manager della divisione Gaming di Amazon, «per molte persone i giochi sono stati più difficili da trovare di quanto dovrebbero essere. Portare Luna dentro Prime Video permette ai membri Prime di scoprire i giochi più naturalmente, e se ne vedono uno che piace, cliccano e sono dentro».

L'iniziativa segue il rilancio di Luna avvenuto l'anno precedente, quando Amazon ha rimosso il paywall e ha incluso una parte significativa del catalogo nel piano Prime. Da allora, secondo Gattis, la base utenti è aumentata di cinque volte, indicando un miglioramento nell'adozione del servizio. L'integrazione in Prime Video punta ora a consolidare questa crescita. Come già dicevamo, l momento del lancio l'integrazione è limitata a Stati Uniti e Regno Unito. In Italia e in altri Paesi non è ancora disponibile, ma Amazon ha confermato l'intenzione di estendere la funzionalità a ulteriori dispositivi e mercati. L'obiettivo dichiarato è raggiungere tutti gli ambienti in cui Prime Video è presente.

Il catalogo Luna incluso con Prime supera i 50 titoli e viene aggiornato mensilmente. Oltre ai giochi disponibili in streaming, Luna offre anche una selezione di giochi PC scaricabili tramite Free Games with Prime, che varia a seconda del mese. L'integrazione permette inoltre di collegare contenuti video e giochi appartenenti allo stesso franchise. Un esempio è Masters of the Universe: Legends Unite, disponibile su Luna in parallelo alla distribuzione del film su Prime Video, consentendo agli utenti di passare dalla visione al gioco senza cambiare piattaforma.

Amazon ha confermato che Luna continuerà a esistere come servizio autonomo, mantenendo un proprio sito e un piano Premium da 9,99 dollari al mese, non ancora integrato in Prime Video. I giochi più rilevanti pubblicati da Amazon, come i futuri titoli Tomb Raider e James Bond, non saranno inclusi immediatamente nel catalogo Luna, ma potrebbero seguire una strategia di rilascio differenziata tra piattaforme.