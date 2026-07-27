Riparazioni più semplici e trasparenti

Una direttiva UE ridisegna l'assistenza post-vendita.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-07-2026]

direttiva ue riparazioni
Foto di Bermix Studio.

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Diritto alla riparazione, garanzie più lunghe e nuovi obblighi per i produttori

Entrata in vigore il prossimo 31 luglio la direttiva europea relativa al "diritto alla riparazione", che introduce nuovi obblighi per produttori e riparatori all'interno di un quadro uniforme nell'Unione europea, creato per favorire la riparazione dei beni e ridurre lo smaltimento prematuro. La direttiva (UE) 2024/1799, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 10 luglio 2024, stabilisce regole comuni che incidono direttamente sulle modalità di assistenza post‑vendita, sulla disponibilità delle parti di ricambio e sulla trasparenza delle condizioni di riparazione.

La direttiva nasce per correggere una frammentazione normativa già evidente tra gli Stati membri che ha generato «ostacoli reali o potenziali al funzionamento del mercato interno» e costi aggiuntivi per le imprese, in particolare per le PMI del settore riparazioni. L'obiettivo dichiarato è ridurre i rifiuti, favorire la circolarità dei prodotti e garantire ai consumatori la possibilità di riparare i beni a prezzi accessibili, anche al di fuori della responsabilità del venditore prevista dalla direttiva 2019/771. Il provvedimento introduce un modulo europeo standard di informazioni sulla riparazione, uno strumento volontario che i riparatori possono utilizzare per comunicare in modo chiaro natura del difetto, prezzo, tempi di intervento e costi aggiuntivi come il trasporto. Il testo specifica che il modulo deve essere fornito «entro il periodo di tempo più breve possibile dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto», e che le condizioni indicate non possono essere modificate per almeno 30 giorni.

La direttiva disciplina anche la diagnostica preliminare: il modulo deve essere gratuito, ma il riparatore può chiedere il pagamento dei costi necessari per l'ispezione del bene, purché comunicati in anticipo. Se il consumatore accetta la riparazione, tali costi possono essere dedotti dal prezzo finale. Questa misura mira a evitare che la diagnostica diventi un ostacolo economico alla scelta della riparazione. Uno dei punti più rilevanti riguarda l'obbligo di riparazione imposto ai fabbricanti per i beni coperti da specifiche di riparabilità previste da atti giuridici dell'Unione. L'obbligo si applica ai produttori sia dentro che fuori dall'UE, purché il bene sia stato immesso nel mercato europeo. Il prezzo della riparazione deve essere «ragionevole», tenendo conto dei costi di manodopera, parti di ricambio e gestione dell'impianto, senza scoraggiare intenzionalmente il consumatore.

La direttiva chiarisce che l'obbligo non riguarda difetti coperti dalla garanzia legale, ma si applica ai guasti non riconducibili alla non conformità originaria del bene. In questi casi il produttore può offrire la riparazione a pagamento o gratuitamente se coperta da garanzia commerciale. È prevista anche la possibilità di fornire un bene sostitutivo in prestito per tutta la durata dell'intervento. Per garantire la fattibilità tecnica delle riparazioni, il testo richiama inoltre gli obblighi già previsti da altri atti europei, come il regolamento 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile, che impone ai fabbricanti di fornire parti di ricambio, informazioni tecniche e strumenti necessari. La direttiva ribadisce che tali parti devono essere disponibili per un periodo minimo definito e vendute a prezzi che non scoraggino l'accesso alla riparazione.

Un passaggio significativo riguarda il divieto di utilizzare clausole contrattuali o tecnologie hardware/software che impediscano la riparazione, salvo motivazioni legittime come la tutela della proprietà intellettuale. Questo punto mira a contrastare pratiche che ostacolano la manutenzione indipendente, inclusi blocchi software o limitazioni artificiali all'uso di componenti compatibili. La direttiva affronta anche le pratiche commerciali scorrette: dichiarazioni che suggeriscono l'impossibilità di riparare un bene a causa di interventi precedenti da parte di riparatori indipendenti possono costituire pratiche ingannevoli ai sensi della normativa UE sulle pratiche commerciali sleali. L'obiettivo è evitare che i consumatori vengano dissuasi dalla riparazione tramite informazioni fuorvianti.

Per i produttori extra‑UE, il testo prevede una catena di responsabilità che coinvolge rappresentanti autorizzati, importatori e distributori, così da garantire che il consumatore abbia sempre un interlocutore nell'Unione. La direttiva limita l'obbligo di riparazione ai beni per cui esistono specifiche di riparabilità, elencate nell'allegato II, e prevede che la Commissione aggiorni l'elenco entro 12 mesi dall'adozione di nuove norme tecniche. Infine, la direttiva integra il modulo europeo con una piattaforma online (di prossima istituzione) per la riparazione, che consentirà ai consumatori di confrontare offerte e individuare riparatori vicini. L'Italia dovrà recepire la direttiva entro il 2026, ma dal 31 luglio scattano già gli obblighi immediati per produttori e riparatori, con impatti diretti su elettrodomestici, dispositivi elettronici e altri beni coperti dalle specifiche UE.

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