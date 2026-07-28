Nuovi widget in Firefox: arriva il cruciverba generato dalla IA

Insieme a notizie, meteo, suggerimenti e altro ancora.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-07-2026] Commenti

Firefox sta per introdurre una nuova serie di widget integrati nel browser, tra cui un cruciverba quotidiano generato tramite modelli di intelligenza artificiale. La funzione fa parte di un aggiornamento più ampio che aggiunge alla pagina "Nuova scheda" contenuti dinamici come notizie, meteo e suggerimenti contestuali. L'obiettivo è aumentare l'interazione degli utenti con la pagina di avvio del browser, trasformandola in un centro informativo personalizzato.

Il cruciverba quotidiano è generato da un modello linguistico che produce definizioni e griglie nuove ogni giorno. Mozilla utilizza un sistema di IA per creare automaticamente le parole e gli indizi, mantenendo un livello di difficoltà coerente; il widget consente di completare il cruciverba direttamente dalla pagina Firefox View, senza aprire siti esterni. La funzione è progettata per essere leggera e integrata nel browser, con un'interfaccia che si adatta automaticamente al tema scelto dall'utente.

Accanto al cruciverba, Firefox aggiunge un widget dedicato alle notizie. Il sistema seleziona articoli da fonti affidabili e li presenta in un formato sintetico, con aggiornamenti frequenti. Le fonti indicano che il widget non utilizza IA per generare contenuti giornalistici, ma solo per la selezione e la categorizzazione degli articoli. L'utente può scorrere le notizie direttamente dalla pagina di avvio, con un'interazione simile a quella dei feed informativi delle app mobili. Un altro widget riguarda il meteo. Firefox integrerà previsioni locali basate sulla posizione dell'utente, con aggiornamenti automatici e visualizzazione delle condizioni attuali. Il widget include temperatura, stato del cielo e previsioni a breve termine. Le fonti riportano che il sistema utilizza provider meteorologici esterni e non modelli generativi per la produzione dei dati.

Mozilla sta inoltre sperimentando un widget dedicato ai suggerimenti contestuali. Questo strumento analizza l'attività di navigazione per proporre scorciatoie, pagine utili o funzioni del browser rilevanti per il contesto. Il sistema utilizza algoritmi di raccomandazione, non modelli generativi, e l'elaborazione avviene localmente per ridurre l'impatto sulla privacy.

Chiaramente, il cruciverba generato tramite IA è il componente più sperimentale del nuovo set di widget. Il modello linguistico è stato addestrato per produrre definizioni coerenti e non ripetitive, con un controllo manuale per evitare errori. Il sistema genera una nuova griglia ogni giorno, garantendo varietà e continuità. Il widget include anche un sistema di verifica delle risposte, che segnala automaticamente gli errori. Mozilla sta poi valutando l'introduzione di ulteriori widget basati su IA, ma non ha ancora definito quali funzioni verranno integrate; ha però dichiarato che l'obiettivo è sperimentare strumenti che possano migliorare l'esperienza di navigazione senza compromettere la privacy degli utenti. Le funzioni attuali non inviano dati personali ai server di Mozilla per la generazione dei contenuti.

La distribuzione dei widget avverrà progressivamente. Il cruciverba quotidiano sarà disponibile inizialmente per un gruppo ristretto di utenti, con un'espansione graduale nelle versioni successive del browser; il widget delle notizie e quello del meteo saranno distribuiti più rapidamente, poiché non richiedono sistemi generativi complessi.

L'introduzione dei widget rappresenta un cambiamento significativo per Firefox, che finora ha mantenuto una pagina di avvio minimalista. Le nuove funzioni mirano a rendere il browser più competitivo in un mercato in cui l'integrazione di contenuti dinamici è sempre più comune. Mozilla sta insomma cercando di bilanciare innovazione e semplicità, evitando di trasformare la pagina di avvio in un aggregatore troppo complesso.

Chi desiderasse attivare i widget, e il cruciverba in particolare, anche se la propria versione di Firefox ancora non li offre, può operare manualmente aprendo la pagina di configurazione: per farlo, occorre digitare about:config nella barra di ricerca.

Ocorre poi abilitare i widget cercando l'opzione browser.newtabpage.activity-stream.widgets.system.enabled e impostandola su true. Quindi, si possono trovare i widget disponibili cercando activity-stream.widgets.*.enabled, e abilitare quelli desiderati. Naturalmente, abilitare qualcosa che non è attivo per impostazione predefinita potrebbe esporre a instabilità.