Le rane bollite vanno al mare

Lampi di Cassandra/ Cosa deve succedere perché ci sia una reazione della società civile? O meglio, può ancora esserci una reazione?



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-07-2026]

cassandra rana bollita
Foto di Stephanie LeBlanc.

Non è che Cassandra improvvisamente si sia fatta delle illusioni sulla saggezza delle persone a cui, per fare il suo lavoro di profetessa, si rivolge spesso, anche in maniera un po' antipatica. Ma la situazione di questo fine luglio in Italia è particolarmente grave, e merita almeno un "Lampo".

Pochi giorni fa, con la vecchia tattica dell'ultima seduta prima delle ferie, la Commissione Europea ha forzato il Parlamento Europeo a prorogare ChatControl 1.0 per altri due anni, progettando di renderlo definitivo a settembre. Per la Commissione Europea non esistono più cittadini innocenti, solo cittadini imbelli da controllare.

Ieri il Governo, con la vecchia tattica dell'ultimo giorno prima delle ferie, ha convinto senza troppi sforzi la commissione "Politiche dell'Unione Europea" del Senato a dare parere favorevole all'utilizzo indiscriminato e preventivo del riconoscimento facciale. Basterà ottenere il parere dell'analoga commissione della Camera perché il testo del Governo diventi legge, senza la noia dei passaggi e delle votazioni alla Camera ed al Senato.

Anche in Italia presto non esisteranno più cittadini innocenti, solo cittadini imbelli da controllare. Buone vacanze!

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Marco Calamari

Marco Calamari

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