StatCounter, Linux vola e Windows crolla

Ma qualcosa non quadra.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-08-2026] Commenti

Secondo i dati di StatCounter, Linux ha superato per la prima volta il 10% di utilizzo su PC desktop in Nord America; eppure è presto per festeggiare, perché non è chiarissimo se questo risultato sia stato davvero raggiunto, e se quindi ci si possa davvero fidare di quel numero. I dati di giugno 2026 assegnano a Linux una quota di mercato del 10,61%, in netto aumento rispetto al 3,56% registrato a maggio, mentre nello stesso periodo Windows sarebbe sceso dal 64,66% al 57,63%. Si nota subito, quindi, che la variazione, improvvisa e concentrata in un solo mese, non segue certo il tipico andamento graduale che caratterizza l'adozione dei sistemi operativi. Il dato di giugno segue comunque un aumento già significativo registrato a maggio, collocando Linux in una fascia che storicamente non aveva mai raggiunto nelle rilevazioni mensili. La crescita appare quindi parte di una tendenza recente, ma la sua intensità richiede cautela nell'interpretazione.

Un'ipotesi per spiegare questo fenomeno riguarda il traffico automatizzato. StatCounter segnala che una parte dell'attività attribuita a Linux potrebbe essere generata da bot: per questo motivo l'aumento risulta più marcato di quanto sarebbe se basato esclusivamente su utenti umani. Linux è spesso utilizzato per eseguire sistemi automatizzati che generano traffico web, e un incremento di tali attività potrebbe influenzare le statistiche senza riflettere un cambiamento reale nell'adozione desktop. La natura stessa del traffico misurato da StatCounter rende inoltre difficile stabilire se il dato rifletta un cambiamento strutturale nel mercato desktop. Le rilevazioni non distinguono tra utenti reali e traffico generato da sistemi automatizzati, e non forniscono informazioni sul numero effettivo di installazioni.

Per ora, in conclusione, le statistiche consentono una conclusione limitata: Linux ha superato il 10% nel traffico web desktop misurato da StatCounter in Nord America, e la variazione sembra provenire principalmente dalla quota di Windows. Resta da capire se si tratti di un cambiamento reale nell'adozione, di un aumento del traffico automatizzato o di una distorsione temporanea dei dati. I dati non forniscono elementi sufficienti per determinare quale scenario sia più probabile.