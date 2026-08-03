StatCounter, Linux vola e Windows crolla

Ma qualcosa non quadra.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-08-2026]

windows 10 percento nordamerica statcounter
Foto di Roman Synkevych.

Secondo i dati di StatCounter, Linux ha superato per la prima volta il 10% di utilizzo su PC desktop in Nord America; eppure è presto per festeggiare, perché non è chiarissimo se questo risultato sia stato davvero raggiunto, e se quindi ci si possa davvero fidare di quel numero. I dati di giugno 2026 assegnano a Linux una quota di mercato del 10,61%, in netto aumento rispetto al 3,56% registrato a maggio, mentre nello stesso periodo Windows sarebbe sceso dal 64,66% al 57,63%. Si nota subito, quindi, che la variazione, improvvisa e concentrata in un solo mese, non segue certo il tipico andamento graduale che caratterizza l'adozione dei sistemi operativi. Il dato di giugno segue comunque un aumento già significativo registrato a maggio, collocando Linux in una fascia che storicamente non aveva mai raggiunto nelle rilevazioni mensili. La crescita appare quindi parte di una tendenza recente, ma la sua intensità richiede cautela nell'interpretazione.

Un'ipotesi per spiegare questo fenomeno riguarda il traffico automatizzato. StatCounter segnala che una parte dell'attività attribuita a Linux potrebbe essere generata da bot: per questo motivo l'aumento risulta più marcato di quanto sarebbe se basato esclusivamente su utenti umani. Linux è spesso utilizzato per eseguire sistemi automatizzati che generano traffico web, e un incremento di tali attività potrebbe influenzare le statistiche senza riflettere un cambiamento reale nell'adozione desktop. La natura stessa del traffico misurato da StatCounter rende inoltre difficile stabilire se il dato rifletta un cambiamento strutturale nel mercato desktop. Le rilevazioni non distinguono tra utenti reali e traffico generato da sistemi automatizzati, e non forniscono informazioni sul numero effettivo di installazioni.

Per ora, in conclusione, le statistiche consentono una conclusione limitata: Linux ha superato il 10% nel traffico web desktop misurato da StatCounter in Nord America, e la variazione sembra provenire principalmente dalla quota di Windows. Resta da capire se si tratti di un cambiamento reale nell'adozione, di un aumento del traffico automatizzato o di una distorsione temporanea dei dati. I dati non forniscono elementi sufficienti per determinare quale scenario sia più probabile.

Leggi anche:
Linux conquista l'America: ha superato il 5% del mercato desktop negli Stati...
Linux fa il boom in Europa: in un anno raddoppia la quota di mercato
Windows 11 conquista la vetta e supera Windows 10 per numero utenti. Ci ha messo...
Windows 11 perde utenti nonostante gli sforzi di Microsoft

Articoli suggeriti:
Linux sul desktop si conferma oltre il 4%
Linux conquista il 4% del mercato desktop
Windows 11 usato da appena il 15% dei PC con Windows
20 anni di Windows XP, il sistema operativo che si rifiuta di morire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Linux sul desktop si conferma oltre il 4%
Linux conquista il 4% del mercato desktop
Windows 11 usato da appena il 15% dei PC con Windows
20 anni di Windows XP, il sistema operativo che si rifiuta di morire

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual č stata secondo te la scoperta tecnologica pių imponente, tra queste?
La fotografia
La riproduzione dei suoni
Il laser
L'elettromagnetismo
Il motore diesel
I computer
I raggi X
I robot
Vorrei suggerirne un'altra, nei commenti qui sotto

Mostra i risultati (2478 voti)
Agosto 2026
n. 4151 del 04-08-2026
Starling, l'ambiente desktop Linux creato dalla IA
n. 4150 del 02-08-2026
Immagini sintetiche su mappe di Google Earth: funzione sospesa dopo appena due giorni
Luglio 2026
n. 4149 del 31-07-2026
IA e distributori automatici, il test è un successo economico ma un disastro etico
n. 4148 del 30-07-2026
Il fondatore di Telegram ricercato a livello internazionale
n. 4147 del 29-07-2026
Studenti beccati a barare all'esame col trucco del prompt invisibile
n. 4146 del 28-07-2026
La funzione che cancella lo smartphone ti mette nei guai con la legge
n. 4145 del 27-07-2026
Diritto alla riparazione, garanzie più lunghe e nuovi obblighi per i produttori
n. 4144 del 24-07-2026
Identità digitale facoltativa, l'UE ammette l'iniziativa. Ora tocca ai cittadini raccogliere firme
n. 4143 del 22-07-2026
Modelli IA fuori controllo evadono dalla sandbox e sferrano un attacco hacker da soli
n. 4142 del 21-07-2026
L'app ministeriale per confrontare i prezzi dei carburanti
n. 4141 del 20-07-2026
Il font che gli umani leggono ma manda in crisi le IA generative
n. 4140 del 17-07-2026
PayPal crolla e diventa preda
n. 4139 del 16-07-2026
Basta una dieresi per mandare in crisi l'app IO
n. 4138 del 14-07-2026
Furgone segue il navigatore e arriva a un rifugio di montagna
n. 4137 del 13-07-2026
Microsoft: preparatevi a un diluvio di patch
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 4 agosto
2025
FlyOOBE, l’erede di Flyby11: nuove funzioni per aggirare i requisiti di Wi...
2024
Intel, due anni di garanzia in più per i processori difettosi
2023
Da Microsoft uno strumento che attiva le funzioni nascoste di Windows 11
2022
Robot a base di ragni morti. Perché? PERCHÉ?
2021
Windows 365 è già disponibile e costa meno di 30 euro al mese
2020
Chrome permetterà di modificare le password salvate
2019
Antibufala: usare tablet e smartphone causa corna
2018
Edge si unisce a Firefox e Chrome per eliminare le password dal web
2017
Arrestato l'hacker che fermò WannaCry
2016
Antibufala: le zone che hanno votato per Brexit sono le stesse della mucca pazza...
2015
Povero Plutone, pianeta per sbaglio
2014
La super tempesta solare che minaccia la Terra
2013
Quattro consigli per proteggersi dallo spear-phishing
2012
Olimpiadi, la polizia del Wi-Fi
2011
Allarme: bambini-esca per rapine e stupri, uova sul parabrezza
2009
Wind lancia un altro servizio elenco abbonati
2008
Il grande inciucio: Telecom, Rai, Mediaset e Wind
2007
Google mantiene la cronologia delle ricerche
2006
Murdoch è la seconda vita di Tronchetti
2005
Intercettazioni: l'errore è stato il Cnag
2004
Spamming in tribunale, qualche utile consiglio
Olimpo Informatico


 
web metrics