Attenzione: il set-top box con Kodi può ucciderti

Onlus britannica avverte: tutti gli apparecchi rischiano di prendere fuoco e folgorare gli utenti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-11-2017]

Che i set-top box con Kodi fossero odiati dai detentori del copyright era cosa nota, ma ora siamo giunti a un nuovo livello: sono stati accusati di mettere in pericolo la vita stessa degli utenti.

L'allarme arriva dall'organizzazione britannica non-profit Electrical Safety Council, più nota come Electrical Safety First (Esf).

I tecnici dell'Esf hanno condotto una serie di test su nove diversi modelli di set-top box dotati di Kodi e hanno scoperto che nessuno di essi era in regola con le normative nazionali (del Regno Unito) per quanto riguarda la sicurezza elettrica.

«Considerata la natura dei problemi di sicurezza che abbiamo riscontrato, la peggior conseguenza del malfunzionamento di uno dei dispositivi sarebbe l'innesco di un incendio, che potrebbe causare seri danni alle proprietà e persino vittime, e naturalmente anche morti dovute a folgorazione» ha spiegato in un'intervista Steve Curtler, dirigente di Esf.

Cutler si dilunga nello spiegare che molti utenti sono attratti dall'idea di acquistare apparecchi illegali tramite i quali vedere, senza pagare, tutti i contenuti in streaming delle diverse piattaforme.

Sebbene non sia questo lo scopo per il quale gli sviluppatori di Kodi continuano a curare il software, si tratta proprio del motivo per cui più di frequente gli utenti lo cercano.

«Quanti valutano di comprare per Natale un apparecchio per lo streaming illegale» - continua Cutler - «devono sapere che collegandolo al loro televisore potenzialmente mettono in pericolo sé stessi, le loro case e le loro famiglie. Chiediamo con urgenza che chiunque possieda uno di questi dispositivi lo scolleghi immediatamente e smetta di usarlo. Non solo tali dispositivi violano la legge, ma potrebbero anche mettere in pericolo i vostri cari».

Le preoccupazioni della Electrical Safety First sono più che serie e ragionevoli e le loro raccomandazioni vanno certamente prese sul serio: quando si procede all'acquisto di un qualunque apparecchio elettrico è bene sempre verificare che esso soddisfi i requisiti di sicurezza indicati a livello nazionale.

Tuttavia, il fatto che la ricerca sia stata svolta in collaborazione con la Fact (Federation Against Copyright Theft - Federazione contro il furto del diritto d'autore) e il fatto che sembri più mirata a spaventare che a semplicemente informare lascia pensare che alla base di tutto ci siano ulteriori motivi, oltre alla preoccupazione per la sicurezza degli utenti.