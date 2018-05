Altre 45 sono rimaste intossicate.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-05-2018] Commenti (5)

Quando si pensa agli svantaggi delle automobili keyless - quelle che non usano più una chiave per l'apertura e l'accensione ma si accendono e si spengono con un pulsante - sicuramente non si pensa che tra di essi ci possa essere anche la morte dei proprietari.

Eppure ciò è esattamente quanto sostiene un'inchiesta del New York Times, secondo la quale le auto senza chiavi sono responsabili della morte di almeno 28 persone e della compromissione della salute di altre 45 dal 2006 a oggi.

A risultare letale è la stessa comodità che sta rendendo le soluzioni prive delle tradizionali chiavi tanto popolare che la metà dei 17 milioni di nuovi veicoli venduti annualmente negli Usa è di questo tipo.

In questi modelli, la chiave usuale è sostituita da una chiave elettronica, un piccolo apparecchio delle dimensioni di un portachiavi che il proprietario non deve far altro che tenere in tasca: l'auto rileva quando esso si trova nelle vicinanze e così consente l'apertura delle portiere e l'avviamento del motore. Se esso è oltre una certa distanza, queste funzioni vengono inibite.

Il primo - e forse unico - lato negativo di questo sistema che generalmente viene in mente è che esso può facilitare il lavoro dei ladri, come in effetti è già accaduto. Ma com'è possibile che causi anche dei decessi?

Il prloblema è che i proprietari di queste auto possono essere distratti, come tutti. E così capita che arrivino a casa, parcheggino in garage e vadano a letto dopo una bella serata, o si sistemino comodi davanti alla TV, o cose del genere. Ma senza spegnere l'auto.

Sondaggio Di quale generazione fai parte? Generazione silenziosa: i nati tra gli anni '20 e gli anni '40 del XX secolo Baby boomers: i nati tra gli anni '40 e l'inizio degli anni '60 del XX secolo Generazione X: i nati tra gli anni '60 e l'inizio degli anni '80 del XX secolo Generazione Y (o Millennials): i nati tra gli anni '80 del XX secolo e il 2000 Generazione Z: i nati dal 2000 Generazione Alpha (o Screenagers): i nati dal 2010

Mostra i risultati (1414 voti)

Leggi i commenti (4)

Il fatto che i motori moderni siano particolarmente silenziosi quando girano al minimo non fa che peggiorare le cose.

Così l'auto continua a funzionare e il monossido di carbonio prodotto riempie prima il garage, poi la casa che vi è collegata. E le persone muoiono, o quantomeno vengono intossicate.

Già sette anni fa, proprio per questo motivo, la Society of Automotive Engineers chiese che si inserisse un sistema che spenga in automatico il motore quando la chiave elettronica si trova a una certa distanza, o che almeno il veicolo emetta un segnale acustico. Ma la proposta non ha preso piede a livello generale.

Qualche produttore di auto ha cominciato comunque ad introdurre opzioni di questo tipo per propria volontà: per esempio le Ford più recenti spengono il motore se passano 30 minuti dal rilevamento della chiave elettronica, mentre alcune Fiat e Chrysler emettono un suono.

Il fatto che però le morti non siano cessate, sebbene non ci sia un registro ufficiale che le enumeri tutte sistematicamente, indica che il problema è tutt'altro che risolto.