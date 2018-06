8 punti che i genitori dovrebbero prendere in considerazione per proteggere i propri figli

99 genitori su 100 non sanno proteggere i figli online.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-06-2018] Commenti (2)

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale

99 genitori su 100 non sanno proteggere i figli online

Ecco alcuni semplici punti che i genitori possono prendere in considerazione per proteggere i propri figli e trovare il modo giusto di affrontare questi temi con la propria famiglia:

1. Stabilite le regole e le linee guida della casa: queste possono includere dei limiti per il tempo che i figli possono trascorrere davanti allo schermo, per il tipo di contenuto al quale possono avere accesso o per il tono appropriato da usare online. Le regole dovrebbero variare in base all'età dei ragazzi, alla loro maturità e alla capacità di comprendere i rischi che potrebbero incontrare sul web.

2. Incoraggiate i vostri figli ad accedere in rete quando si trovano negli spazi condivisi della casa: in questo caso il problema consiste nel trovare il giusto equilibrio per far sì che i ragazzi non abbiano la sensazione di essere costantemente controllati e non sentano di doversi nascondere per andare online. In questo modo potrete smettere di preoccuparvi di quello che stanno facendo in rete, mentre i vostri figli sapranno di potersi rivolgere a voi in qualsiasi momento, se confusi, spaventati o preoccupati.

3. Incoraggiate e mantenete un dialogo aperto e continuo con i vostri figli sull'utilizzo di Internet e su quello che può succedere, compreso il cyberbullismo.

4. Incoraggiate i vostri figli a pensare prima di fare click: che stiano guardando siti di video online, che ricevano un link sconosciuto in una e-mail o che semplicemente navigano sul Web, ricordate sempre ai vostri ragazzi di non fare click su link che possono portarli a siti pericolosi o inappropriati. Fare clic su link sconosciuti è un modo comune in cui le persone ricevono virus o rivelano informazioni private e preziose su se stessi.

5. Fate attenzione ai contenuti dannosi: dai siti web alle applicazioni, dai giochi alle community online, i vostri figli hanno accesso a molti contenuti che possono influenzarli sia positivamente che negativamente. L'utilizzo di strumenti intelligenti per la sicurezza della famiglia e dei genitori online, nonché le impostazioni di sicurezza integrate nei browser, possono aiutare le famiglie ad essere più protette.

6. Parlate dei rischi di postare e condividere informazioni private, video e foto, soprattutto sui social media.

7. Siate un modello da seguire. I figli sono soliti imitare i comportamenti dei loro genitori e degli adulti, per questo motivo cerca di essere di esempio.

8. Utilizzate un sistema di sicurezza affidabile per tenere al sicuro e proteggere i vostri figli e i loro dispositivi contro siti dannosi, virus, tentativi di truffa e altre minacce online progettate per rubare informazioni personali e finanziarie.