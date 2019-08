YouTube, i contenuti originali diventano gratis

Sparisce il paywall, arriva la pubblicità.

Era nell'aria da un po' di tempo ma ora Robert Kyncl, Chief Business Officer di YouTube, l'ha confermato: tutti i contenuti YouTube Originals saranno messi a disposizione gratuitamente.

Fino a oggi, le produzioni originali di YouTube potevano essere viste soltanto dietro il pagamento dell'abbonamento a YouTube Premium. Presto invece - ma non si sa esattamente quando - l'accesso ad esse non sarà più limitato, ma saranno introdotti gli spot pubblicitari.

Kyncl ha cercato di far passare la novità come l'intenzione di YouTube di distinguersi dalla massa, affermando: «Mentre ogni altra azienda nel settore dei media si sta affrettando a proteggere i propri contenuti con i paywall, noi andiamo nella direzione opposta, mettendo i nostri contenuti a disposizione gratuitamente».

In realtà, pare più probabile che YouTube, da sempre mirando a lasciarsi alle spalle la definizione di semplice "piattaforma di condivisione video" per diventare una media company a tutti gli effetti, abbia capito che sfidare la concorrenza su quel terreno è tutt'altro che facile, e che perciò abbia deciso di rendere più allettante la propria offerta rendendola gratuita.

In ogni caso, il modello ad abbonamento non è destinato a scomparire del tutto: YouTube sta ancora studiando come tenerlo in vita insieme a quello finanziato dalla pubblicità.