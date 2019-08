Galaxy Fold, i preordini saranno cancellati

A meno di istruzioni contrarie.

Il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole ideato da Samsung e che ha mostrato di avere seri problemi, sta rischiando di diventare un secondo "caso Galaxy Note 7", ma senza esplosioni.

Dopo aver sospeso il lancio sul mercato, ora Samsung sta raggiungendo via email gli utenti che hanno già preordinato lo smartphone per far loro sapere di non essere proprio certa di riuscire a sistemare in tempi ragionevoli i difetti, e che pertanto se le cose andranno per le lunghe i preordini saranno cancellati a meno di chiare istruzioni contrarie. L'articolo continua qui sotto.

- scrive infatti Kal Raman, dirigente di Samsung -

Insomma, Samsung non ha certo intenzione di gettare la spugna sul suo più ambizioso progetto degli ultimi anni, ma allo stesso tempo non sembra troppo fiduciosa di riuscire a risolvere le questioni in sospeso e anche a completare le spedizioni almeno degli smartphone preordinati entro la fine del mese in corso.