Lenovo svela il portatile con schermo pieghevole

Ora che gli smartphone pieghevoli rientrano quasi nella normalità è tempo di fare strada ai laptop pieghevoli, ossia con uno schermo che può essere ripiegato su sé stesso.

A dire la verità, Lenovo sta da qualche anno lavorando in questo campo ma a quanto pare ora è finalmente giunto il momento di mostrare il risultato di tutti quegli sforzi.

Nel corso di un evento tenuto a New York, l'azienda cinese ha infatti svelato un piccolo laptop da 13,3 pollici - da considerare ancora come un prototipo - che invece di essere dotato di schermo e tastiera è attrezzato con un unico display Oled che si richiude su sé stesso.

Il portatile in questione ancora non ha un nome, ma Lenovo ha fatto sapere che sarà venduto sotto il marchio ThinkPad, e che il lancio è previsto per il 2020.

Quando è aperto, il portatile può assumere la funzione di tablet; piegandolo lungo le cerniere, può invece trasformarsi in un laptop più tradizionale, in cui però la tastiera fisica è sostituita da una virtuale.

In alternativa, si può anche considerare l'opzione di utilizzare tastiera e mouse Bluetooth oppure uno stilo Wacom (fornito in dotazione), dato che questo protocollo è supportato nativamente. Le opzioni di connettività del prototipo comprendono anche una porta Usb Tipo-C e una Usb-A, ma da qui al momento del lancio sul mercato c'è abbondante tempo perché questi dettagli siano rivisti.

Lenovo sostiene inoltre che la batteria integrata è sufficiente per consentire di lavorare con il ThinkPad per un'intera giornata senza necessità di ricarica, e che il portatile può essere considerato un always connected Pc grazie alla presenza del modulo per la connettività cellulare.

Nei mesi che verranno Lenovo continuerà a sviluppare il proprio prodotto ma anche Microsoft ha del lavoro da fare: il supporto di Windows a questo tipo di dispositivi è tutt'altro che perfetto, come si nota per esempio dal fatto che la tastiera virtuale non riesce a occupare l'intera metà inferiore dello schermo.