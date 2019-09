Facebook nasconderà il numero dei Like

Per salvaguardare la sanità mentale degli utenti.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-09-2019] Commenti

Sin da quando Facebook è diventato per molti l'unica parte importante del web, ci sono persone per le quali accrescere i like ai propri post, superando gli "amici" e ponendosi traguardi sempre maggiori, è quasi una ragione di vita.

Le competizioni a suon di Mi piace possono essere anche molto accese, tanto che in passato c'è stato chi s'è spinto a ipotizzare che la corsa al maggior numero possibile di like possa essere deleteria per l'equilibrio e la sanità mentale degli utenti stessi.

Facebook, che di recente ha affermato di volersi interessare del benessere dei propri iscritti, sembra aver preso sul serio le preoccupazioni per l'effetto dei Mi piace almeno su una delle sue piattaforme: da qualche tempo, infatti, Instagram nasconde la cifra che indica il numero di apprezzamenti a tutti coloro che non siano l'autore originario del post.

Ora, secondo quanto racconta l'esperta Jane Manchun Wong, che ha operato del reverse engineering sulle app di Facebook, lo stesso starebbe per accadere sul social network in blu: il numero dei Like, insomma, presto potrebbe non essere più pubblico.

Gli utenti bisognosi di essere apprezzati potranno continuare a sapere a quante persone siano piaciuti i loro interventi ma non potranno più facilmente comparare la propria popolarità con quella degli altri: ciò dovrebbe in teoria creare un clima più sereno e far star meglio gli utenti, disinnescando la competitività.

Sondaggio Hai ricevuto un messaggio da un amico su un social network. Il tuo amico ti invita a fare click su un link e a mettere ''mi piace'' ad alcune foto. Cosa fai? Certo! Me lo chiede un amico Gli chiedo di darmi qualche informazione in pi¨ sulle foto. Se mi risponde, faccio click sul link Sposto il messaggio nella cartella spam e blocco il mio amico

Mostra i risultati (1059 voti)

Leggi i commenti (12)

Vistasi scoperta, Facebook ha confermato di stare effettivamente valutato l'idea di nascondere il numero dei Like, anche se ancora nessuna decisione definitiva è stata presa in tal senso.

D'altra parte, le reazioni degli utenti quando il cambiamento è stato applicato a Instagram sono state in generale positive, quindi è ben possibile che nel prossimo futuro l'ipotesi diventi realtà.