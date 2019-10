Da Amazon il Kindle dedicato ai bambini

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-10-2019] Commenti

Si chiama Kindle Kids Edition l'ultima trovata di Amazon, ulteriore modello che va ad aggiungersi alla già abbastanza nutrita famiglia di e-reader Kindle.

L'idea che invogliare i bambini alla lettura richieda dispositivi che offrano qualcosa di più del semplice lettore di e-book ha portato Amazon a inserire nel Kindle Kids Edition alcune funzioni dedicate proprio ai più piccoli.

Per esempio, i lettori più accaniti potranno ottenere dei trofei (gli Achievement Badges) a mano a mano che raggiungono obiettivi di lettura predefiniti; chi trova difficoltà con certe parole avrà a disposizione un dizionario con definizioni semplici e brevi, per non interrompere troppo a lungo la lettura.

Easy Discovery permette invece di individuare i titoli anche se questi non vengono scritti in maniera corretta; il Kindle è in grado inoltre di raccomandare libri che dovrebbero piacere al giovane lettore suddividendoli per genere, autore e personaggio.

Ci sono poi caratteristiche più "frivole" come la possibilità di impostare delle schermate di blocco realizzate appositamente perché possano piacere ai bambini e tutta una serie di cover colorate e accattivanti.

Il Kindle Kids Edition offre uno schermo e-ink da 6 pollici con una densità di pixel di 167 ppi e sarà in vendita inizialmente negli Stati Uniti a partire dal 30 ottobre a 109,99 dollari.

Il prezzo comprende anche un anno di Amazon FreeTime Unlimited (accesso illimitato a contenuti per bambini) e due anni di garanzia con sostituzione completa del dispositivo in caso di guasti e incidenti.