L'elicottero personale a emissioni zero

Skai funziona a idrogeno e può portare fino a cinque passeggeri.

Quando si pensa all'adozione di mezzi di trasporto ecologici, per lo più l'attenzione si concentra sull'abbandono del petrolio ma sempre in riferimento a veicoli terrestri.

Secondo Alaka'i Technologies, azienda fondata negli anni '90 da ex dipendenti della NASA e del Dipartimento della Difesa statunitense, la mobilità personale di domani non solo sarà a impatto zero, ma coinvolgerà i cieli.

Partendo da questa idea ha sviluppato Skai, un velivolo a emissioni zero in quanto alimentato tramite celle a combustibile a idrogeno, che gli consentono di volare per circa 650 km (oppure quattro ore).

Skai pare l'incrocio tra un drone e un elicottero ed è stato ideato per essere pilotato personalmente oppure da remoto; può inoltre ospitare fino a cinque passeggeri.

La vocazione "verde" di Skai non si limita alla scelta del carburante: i suoi materiali sono stati selezionati affinché il 99% di essi, alla fine di vita del velivolo, sia riciclabile.

Grazie alla sua parentela con gli elicotteri (o i droni), Skai può decollare e atterrare in verticale, facendo così a meno delle piste di cui necessitano invece altre soluzioni futuribili per pensate per il momento in cui debutteranno - se mai avverrà - le auto volanti. Un paracadute Airframe, poi, aggiunge un'ulteriore sicurezza in caso di avaria.

Secondo Brian Morrison, co-fondatore di Alaka'i, Skai è la soluzione a tutta una serie di problemi, «dal traffico congestionato alla consegna di rifornimenti durante i disastri naturali».

I piani dell'azienda, che sta aspettando la certificazione della Federal Aviation Administration, intende lanciare prossimamente la versione di Skai che necessita di pilota umano e, in seguito, anche una versione autonoma.

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.