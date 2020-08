Elon Musk presenta il primo chip Neuralink funzionante

''È come un Fitbit nel cranio'' ha spiegato l'imprenditore.

Si chiama Gertrude il primo essere vivente a ricevere un Neuralink, il "chip nel cervello" su cui sta lavorando Elon Musk, il quale aveva peraltro promesso una dimostrazione prima della fine di agosto.

Gertrude non è però una persona: è un maiale, assolutamente normale in tutti gli aspetti a parte la presenza del chip, grande all'incirca come una moneta (ha un diametro di 8 millimetri).

Secondo Musk, farsi impiantare un Neuralink è «come un Fitbit nel cranio, con minuscoli fili»; l'intera operazione è condotta da un robot, per garantire la massima precisione.

La comunicazione con il cervello avviene tramite 1.024 minuscoli elettrodi inseriti nello strato più esterno del cervello stesso; la comunicazione con altri apparecchi - nel caso di Gertrude, un computer che mostra l'attività cerebrale - avviene invece tramite Bluetooth.

Non ci sono cavetti da collegare, quindi, come si paventava non molto tempo fa, ma il protocollo Bluetooth non è comunque l'unica alternativa che gli scienziati di Musk stanno valutando: l'obiettivo è adottare un sistema di comunicazione senza fili che consenta di trasmettere il maggior quantitativo di dati a parità di tempo.

Lo scopo finale di tutto ciò? Sul lungo periodo, l'implementazione di possibilità futuristiche come la «telepatia concettuale», per consentire a due persone di comunicare direttamente trasmettendo i pensieri l'una all'altra.

Su una scala temporale più ridotta, gli obiettivi comprendono il trattamento di «condizioni neurologiche come l'Alzheimer, la demenza e i danni alla colonna vertebrale», per arrivare a una «fusione tra umanità e intelligenza artificiale».

Naturalmente al momento non è possibile fare previsioni su quando tutta questa tecnologia sarà disponibile.

L'evento di presentazione tenuto da Musk, di cui riportiamo il video qui sotto, aveva lo scopo di mostrare dei primi risultati per invogliare i potenziali collaboratori a partecipare: «Stiamo cercando di convincere i migliori a venire a lavorare per Neuralink» ha affermato Elon Musk.