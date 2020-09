Tim: ''Faremo il 5G anche senza Huawei''

L'AD Gubitosi promette che non ci saranno ritardi nonostante la cacciata dell'ex fornitore.

La situazione di Huawei in occidente è - come ormai dovrebbe essere noto - oltremodo precaria, e non da oggi: tagliata fuori da Android, dalla SD Association e bandita da alcuni Stati, vede il mercato a lei accessibile restringersi continuamente. Il problema non sta tanto nella difficoltà di reperire quel particolare smartphone o prodotto marchiato Huawei, quanto piuttosto nel fatto che Hauwei è anche produttore di certe parti di infrastrutture tecnologiche portanti.

Un esempio lampante di ciò è quanto è accaduto di recente nel Regno Unito. Lì è stata avviata la procedura per estromettere completamente l'azienda cinese dalla realizzazione della rete 5G, cui fino a non molto tempo fa partecipava con le proprie apparecchiature.

Dato che a partire dal 31 dicembre gli operatori britannici non potranno più acquistare apparati e attrezzature costruiti da Huawei, e dovranno anche sbarazzarsi di quelli già in loro possesso entro il 2027, la diffusione della rete di quinta generazione non potrà rispettare i piani iniziali: si prevedono ritardi di circa un anno.

Questo fenomeno non accadrà però in Italia, almeno secondo quanto dichiarato in questi giorni dall'amministratore delegato di Tim Luigi Gubitosi.

Per Tim, infatti, Huawei è solo uno dei tre fornitori, e nemmeno il principale. Per l'infrastruttura della rete 5G l'ex monopolista aveva inizialmente scelto di rivolgersi a Ericsson come interlocutore primario e quindi a Nokia e, appunto, a Huawei.

La decisione di estromettere quest'ultima dalla partecipazione al bando, presa a luglio, non avrà però conseguenze sulle tempistiche: la rete 5G italiana - assicura Gubitosi - sarà operativa nei tempi previsti.