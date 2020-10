Outlook fuori servizio in tutto il mondo

Disservizi si stanno verificando in molte zone del pianeta.

Non è un buon periodo per i fruitori dei servizi online di Microsoft: tra la fine della scorsa settimana e l'inizio di quella corrente ci sono stati gravi disservizi per gli utenti di Microsoft 365 negli Stati Uniti, e ora lo stesso destino tocca a Outlook.

In tutto il mondo ci sono segnalazioni da parte di utenti che non riescono più a raggiungere la propria casella email ma vengono invece accolti da un messaggio che spiega che qualcosa è andato storto.

I problemi sono iniziati nel corso della mattina del 1 ottobre e, al momento in cui scriviamo, non sono ancora stati risolti, ma continuano a verificarsi a macchia di leopardo.

Da parte propria, Microsoft ha confermato l'indisponibilità dei servizi Outlook ed Exchange Online tramite l'interfaccia web di Outlook; pare che i guai si siano verificati inizialmente in India, ma poi si siano estesi a tutto il pianeta informatizzato.

Quanto alle cause, per ora non ci sono indicazioni. I tecnici del gigante di Redmond sono al lavoro sul problema, ma intanto iniziano ad arrivare segnalazioni di difficoltà anche con OneDrive e Skype.