Come fare il backup delle stampanti di Windows 10

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-10-2020]

Nonostante tutte le precauzioni che si possano prendere, può capitare che un Pc smetta di funzionare all'improvviso e l'unica soluzione sia reinstallare da capo sistema operativo, periferiche e applicazioni.

Per facilitare compiti come questo Windows già contiene alcune utilità che permettono di ripristinare la configurazione di una parte del sistema stesso, come per esempio le impostazioni di stampa.

Esiste infatti un'utilità che consente di fare il backup di driver, porte e code di stampa di tutte le stampanti installate, e naturalmente anche di farne il ripristino: ciò è utile in caso di reinstallazione (posto che il backup sia aggiornato), ma può essere usato anche per copiare la configurazione delle stampanti da un computer a un altro (esigenza che può verificarsi non di rado in ambito aziendale).

L'utilità in questione si chiama Migrazione stampanti e si avvia premendo Win + R, scrivendo nella finestra che apparirà printbrmui, e quindi premendo Invio.

Si aprirà un wizard che guiderà nell'intera operazione. Il primo passo consiste nello specificare se si sta effettuando una esportazione o una importazione della configurazione.

Quindi, nel caso di una esportazione, bisogna selezionare il computer (di default viene selezionato quello corrente), che può anche essere una macchina collegata in rete, attendere la creazione dell'elenco degli oggetti da esportare, dare un nome la file che conterrà la configurazione esportata e attendere il completamento dell'operazione.

Per l'importazione, come si può immaginare, è sufficiente avviare Migrazione stampanti, scegliere la relativa opzione e indicare il file da cui recuperare le configurazioni.

L'utilizzo di Migrazione stampanti è molto semplice, ma a complicare la vita degli utenti di Windows 10 Home ha pensato Microsoft con l'aggiornamento di maggio.

L'utilità è infatti stata eliminata da Windows 10 Home versione 2004, mentre è tuttora presente nella versione Pro.

La sua eliminazione non significa tuttavia che essa sia completamente scomparsa: la si può ancora scaricare da siti di terze parti (posto che si verifichi prima che siano affidabili) come Major Geeks, che ne contiene una copia che non necessita di installazione.