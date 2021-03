YouTube nasconde il numero dei “Non mi piace”

L'obiettivo è scoraggiare le campagne di avversione che colpiscono certi video.

Sebbene sia presente sin dal lancio della piattaforma, il pulsante Non mi piace (Dislike) è sempre meno amato da YouTube.

Già un paio d'anni fa il servizio di condivisione aveva iniziato a valutare l'idea di eliminarlo o, almeno, di variarne il funzionamento, possibilità che a YouTube era sembrata ancora più urgente dopo che il video 2018 Rewind, da essa stessa prodotto, era stato sommerso da una valanga di Non mi piace: attualmente ci sono 2,9 milioni di like e ben 19 milioni di dislike).

Poi le cose si sono apparentemente acquietate, e il pulsante Non mi piace è rimasto al suo posto conservando il proprio funzionamento senza modifiche: com'è sempre stato, quando lo si preme aumenta il conteggio che indica quanti utenti non abbiano apprezzato quel video.

La questione è tornata alla ribalta in questi giorni perché YouTube ha annunciato l'intenzione di nascondere il contatore dei dislike: il numero dei Non mi piace continuerà a essere calcolato e a essere visibile da parte dei creatori dei video, ma non sarà più pubblico.

L'intento di questa mossa non è proteggere gli "animi sensibili" degli autori, dato che essi potranno continuare a vedere il numero, quanto piuttosto - stando a quanto dichiarato da YouTube stessa - scoraggiare le dislike campaign, ossia quelle azioni coordinate tra gli utenti che puntano a far crescere il numero di Non mi piace per un determinato contenuto. Come successo con 2018 Rewind, per l'appunto.

L'idea è che, non venendo più gratificati dalla crescita del numero dei Non mi piace, gli utenti impegnati nelle dislike campaign perdano interesse a farlo.

Al momento in cui scriviamo, YouTube sta testando questa versione "epurata" di sé stessa con un piccolo numero di utenti; in base ai risultati dell'esperimento deciderà se adottare il sistema sull'intera piattaforma o se lasciarlo scendere nell'oblio come le idee espresse nel 2019.