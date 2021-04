Problemi con Google Documenti? Probabilmente è colpa dell'adblocker

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-04-2021] Commenti (1)

Da qualche giorno, come stanno segnalando vari utenti su Reddit e su Twitter, sembra che Google Documenti e Fogli abbiano qualche problema.

Documenti e Fogli sono per molti comode e gratuite alternative a Microsoft Word ed Excel: non disporranno di tutte le funzioni avanzate presenti in questi ultimi, ma sono adeguati a molte esigenze e sono gratuiti (a patto di disporre di un account Google); inoltre sono accessibili solo online, e si usano attraverso un browser.

I problemi che li stanno affliggendo vanno dalla presenza di errori nella formattazione dei documenti fino all'impossibilità di adoperare l'intera applicazione web, e la causa non è immediatamente visibile, né viene restituito un errore sul quale poter indagare.

Stando però alle segnalazioni stesse, la colpa di tutto ciò sembra essere degli adblocker, quei software - generalmente disponibili come estensioni per il browser - creati per bloccare le pubblicità.

Non è raro che gli adblocker - il cui uso peraltro in certi casi è quantomeno discutibile, dato che per diversi siti le pubblicità sono l'unica fonte di introiti - interferiscano con gli script di certi siti. È la prima volta però che ciò accade con le applicazioni di Google.

In ogni caso, la soluzione è semplice: se si presentano problemi usando Google Documenti o Fogli, basta disattivare l'eventuale adblocker e verificare se tutto torna alla normalità.

Si tratta di una modifica che anche gli utenti più estremisti nel loro odio verso i banner pubblicitari possono applicare senza paura: in quelle applicazioni gli spot sono assenti.