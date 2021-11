Facebook rinuncia ufficialmente al riconoscimento facciale

Il social network si prepara a cancellare i dati di oltre 1 miliardo di utenti.

Una decina di anni fa, Facebook attivò una funzione che divenne subito controversa: il riconoscimento facciale automatico degli utenti.

L'idea era che in questo modo gli utenti potessero rapidamente essere identificati nelle foto e nei video che li ritraevano, ed era parsa così buona che la funzionalità era stata attivata per default; solo dopo le prime proteste la sua attivazione divenne a richiesta.

Ciò non bastò a placare i malumori, soprattutto in Europa: già nel 2012 Facebook fu così costretta a sospendere il riconoscimento facciale dopo che gli interventi dei vari Garanti per la Privacy si furono espressi in maniera decisamente contraria.

Nel resto del mondo, invece, il sistema continuò a operare, sebbene sempre su base volontaria: chi voleva servirsene doveva attivarlo esplicitamente nelle opzioni.

Oggi Facebook - che da qualche giorno si chiama Meta - deve aver colto un cambiamento nella direzione in cui soffia il vento e, se anni fa era pronta a difendere la propria tecnologia, ora ha deciso di cestinarla senza pensarci due volte.

A breve distanza da un pronunciamento dal Parlamento Europeo circa la necessità di bandire il riconoscimento facciale da ogni spazio pubblico, Meta ha infatti annunciato che cancellerà i dati relativi ai volti di oltre 1 miliardo di utenti e che gli algoritmi che consentivano il riconoscimento saranno prossimamente del tutto eliminati dalla piattaforma.

L'operazione durerà alcune settimane e, nel post che l'annuncia, viene motivata con il rilevamento di «crescenti preoccupazioni» circa l'uso delle tecnologie di riconoscimento facciale.

«In questo scenario di incertezza» - spiega il social network - «crediamo che sia appropriato limitare l'uso del riconoscimento facciale a un piccolo campionario di casi».

Quest'ultima frase ha già fatto sollevare qualche sopracciglio, soprattutto perché Facebook evita di specificare quali siano quei pochi casi cui fa riferimento, limitandosi a indicare alcuni esempi in cui potrebbe essere utile: per esempio, la verifica dell'identità nella gestione di prodotti finanziari, o lo sblocco dei dispositivi personali.

Viene quindi naturale chiedersi in quali ambiti non ancora rivelati il social network, dopo aver annunciato la cancellazione dei dati e l'eliminazione della tecnologia, intenda mantenerla.