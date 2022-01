Parchimetri e pagamenti via codice QR, la truffa è servita

Basta un adesivo con un codice falso e i dati della carta di credito finiscono in mano ai truffatori.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-01-2022] Commenti (2)

Sebbene siano in circolazione da oltre 25 anni, i codici QR solo in tempi relativamente recenti hanno iniziato a essere adoperati su larga scala e, probabilmente, per molti la familiarità con loro è nata soltanto in seguito all'introduzione dei Green Pass.

Per lo più, questi particolari codici a barre vengono utilizzati per facilitare agli utenti il raggiungimento di un dato indirizzo web: basta inquadrarlo con la fotocamera dello smartphone tramite una delle molte app adatte e il sito ospitato a quell'indirizzo appare sullo schermo, evitando all'utente il tedioso compito di digitare un URL.

Chiaramente, in questo modo è possibile raggiungere ogni tipo di indirizzo, al quale si può trovare ogni tipo di sito o servizio. Un codice QR apposto su un monumento, per esempio, può rimandare a una pagina web che lo descrive; un codice QR posto su un parchimetro, invece, può rimandare alla pagina web da cui effettuare il pagamento per la sosta.

Ecco, proprio questa seconda possibilità s'è dimostrata, negli Stati Uniti, particolarmente golosa per i truffatori, i quali hanno trovato un modo tutto sommato semplice per mettere in opera uno dei loro piani: non hanno dovuto far altro che stampare degli adesivi con codici QR da loro generati e sovrapporli ai codici legittimi presenti sui parchimetri.

I codici così apposti conducono chiaramente non al sito ufficiale della società che gestisce il pagamento per la sosta ma a un sito-truffa creato per essere una copia conforme in tutto all'originale salvo un dettaglio: il denaro versato dagli utenti finisce nelle tasche dei truffatori.

Se il "gioco" è ben condotto, l'utente non si accorge di nulla: il codice QR fasullo è, a prima vista, del tutto indistinguibile da quello reale; il sito pare del tutto regolare; il pagamento va a buon fine; non ci sono ricevute da poter confrontare con quelle legittime. Dal punto di vista delle vittime iniziali, insomma, tutto pare svolgersi normalmente e senza intoppi.

È la città - o l'azienda che gestisce il servizio - che dopo un po' si accorge che qualcosa non torna: posto che i truffatori non siano avidi e non utilizzino i dati raccolti durante il pagamento per altri scopi, l'utente resta beatamente ignaro del raggiro.

Questo tipo di inganno ha di recente preso piede in diverse città del Texas - in particolare Austin, Houston, e San Antonio - ma sta diventando tanto diffuso che le autorità hanno dovuto iniziare a diramare avvisi per avvertire del pericolo che esso comporta.

D'altra parte, è anche vero che non tutte le aziende texane che si occupano di parcheggi fanno uso di codici QR per consentire i pagamenti; quelle che non li adoperano - intervistate in merito dai media locali - affermano di non farlo proprio perché è fin troppo semplice ingannare gli utenti: chi lavora nel settore sa bene che la possibilità di manomissione è reale.

Poiché però tra i 900 parchimetri cittadini ce ne sono diversi che hanno in bella vista dei codici QR, le autorità della città di Austin stanno invitando ora tutti quanti adoperino un parchimetro a verificare che non vi sia stato applicato un adesivo potenzialmente fraudolento e, qualora dovessero individuarne uno, ad avvisare la polizia.

Il problema, infatti, non riguarda soltanto i mancati incassi da parte dell'azienda che ha in gestione i parchimetri, o l'amministrazione locale. Sebbene ancora non siano stati segnalati dei casi, si può infatti immaginare senza alcuna difficoltà che il sito fraudolento creato per intercettare i pagamenti acquisisca anche le informazioni della carta di credito adoperata per farne un uso sicuramente non gradito al legittimo proprietario.