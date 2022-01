Microsoft acquisirà Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-01-2022] Commenti

Sono passati poco più di vent'anni da quando Microsoft entrò nel mondo dei videogiochi con il lancio della console Xbox, affrontando testardamente le perdite generate dalla divisione relativa nei primi anni pur di conquistarsi un posto di rilevanza tra i giganti del settore.

In tempi più recenti, dopo essersi assicurata una presenza stabile nell'hardware ed essersi fatta apprezzare anche tramite i giochi prodotti internamente, ha evidentemente deciso che è tempo di diventare anche uno dei maggiori produttori di videogames.

Infatti, non solo nel 2020 ha acquisito Zenimax, assicurandosi la proprietà di titoli famosi come Doom, Skyrim e l'intera serie The Elder Scrolls, e Fallout, ma ora si sta preparando ad acquisire Activision Blizzard.

Quest'ultima, che negli ultimi mesi è stata al centro di polemiche per via di diverse accuse di molestie tra i dipendenti, è l'azienda dietro ad altri titoli importanti quali Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty ma anche Candy Crush.

L'operazione avrà un valore di 68,7 miliardi di dollari (oltre 60 miliardi di euro) e, una volta portata a conclusione, farà di Microsoft la terza azienda al mondo per ricavi in questo settore, dietro Tencent e Sony.

Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha commentato entusiasta l'annuncio affermando che l'unione tra Microsoft e Activision Blizzard porterà a «una nuova era dei videogiochi, in cui giocatori e creatori sono al primo posto e i giochi sono sicuri, inclusivi e accessibili a tutti».

I fan dei giochi di Activision Blizzard sono invece un po' più preoccupati perché, nonostante l'azienda abbia cercato di rassicurarli affermando che resterà impegnata a supportare più piattaforme, il destino di Bethesda (una controllata di Zenimax, forse la più nota) non lascia ben sperare.

Anche questa aveva affermato la stessa cosa, ma presto è stato chiarito che, come ci si poteva aspettare, diversi suoi titoli saranno un'esclusiva per Xbox e Windows sicuramente al momento del lancio; solo in seguito, e senza alcuna certezza, potrebbero approdare sulle altre piattaforme.