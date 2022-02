Twitter, debutta il pulsante “downvote”

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-02-2022] Commenti

Nei giorni scorsi Twitter ha attivato per tutti gli utenti una funzionalità che per qualche tempo era stata disponibile soltanto a utenti selezionati e a scopo di test: il pulsante downvote (così chiamato anche nella versione italiana della piattaforma).

A prima vista si potrebbe pensare che si tratti semplicemente dell'opposto del pulsante Mi piace (Like) ma verrebbe subito da chiedersi perché mai Twitter, se le cose stessero così, non abbia utilizzato la dicitura Non mi piace (Dislike) anziché downvote.

Rispetto al pulsante Like, e a un ipotetico Dislike che funzionasse nello stesso modo, le cose sono infatti un po' diverse. Il numero di downvote e il nome degli utenti che hanno premuto il relativo pulsante non è pubblico né rivelato all'autore del post oggetto della valutazione.

L'unica a conoscere i dati relativi ai vari voti negativi è Twitter stessa, che li dà in pasto ai propri algoritmi per decidere quali post mostrare più di frequente e per le funzioni di personalizzazione della timeline degli utenti.

Annunciando la novità, in effetti Twitter s'è anche dilungata su ciò che la sperimentazione del pulsante donwload le ha permesso di scoprire prima del lancio globale.

«Abbiamo imparato parecchio sui tipi di risposte che non ritenete importanti e stiamo allargando questo test» scrive Twitter, aggiungendo anche che «l'esperimento ci ha rivelato anche che il voto negativo è il modo usato più spesso per indicare i contenuti che non si vogliono vedere».

Secondo la piattaforma, «quanti hanno partecipato ai test del downvote sono d'accordo sul fatto che esso migliori la qualità delle conversazioni su Twitter», nonostante quando la novità è diventata pubblica da più parti si sia levato qualche mugugno, soprattutto da parte di chi ritiene questa funzione non necessaria.

Il pulsante downvote è attivo soltanto per le risposte e non per i post che danno inizio alle discussioni. Inoltre, poiché la sua attivazione per tutti gli utenti avviene a ondate successive, è possibile che qualcuno ancora non ne possa disporre: Twitter non ha fatto comunicato una data entro la quale conta di aver completato l'introduzione del pulsante a tutti gli utenti.