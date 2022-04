Edge presto includerà una VPN targata Microsoft

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-04-2022] Commenti

Nonostante sia un browser tutto sommato dignitoso, Edge non riceve molto apprezzamento, o così appare se si considera il numero di utenti: che la colpa sia della triste fama che si porta dietro come successore di Internet Explorer o del fatto che per molti browser è sinonimo di Google Chrome, il risultato non cambia.

Microsoft ora si appresta però a introdurre una funzione che potrebbe portare qualcuno a riprendere Edge più seriamente in considerazione: una VPN.

Si chiama Microsoft Edge Secure Network è non è ancora stata annunciata ufficialmente ma è ne stata individuata menzione in una pagina del sito web di Microsoft.

Come spiega Microsoft stessa il servizio, fornito da Cloudflare e legato all'utilizzo di un account Microsoft, consente di adoperare una connessione crittografata, di evitare il tracciamento online, e di nascondere la propria posizione geografica.

Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, Microsoft afferma che, sebbene l'accesso con account Microsoft sia necessario per tenere traccia del consumo di dati, l'utilizzo in sé della VPN richiede da parte del fornitore la conservazione di soltanto «un minimo quantitativo di dati di supporto e di token di accesso, che sono conservati soltanto per la durata del servizio richiesto».

Tutto ciò è anche gratis? Sì e no. Ogni utente ha a disposizione 1 Gbyte di dati ogni mese e al momento non è possibile sapere che cosa succeda quando si raggiunge il limite: non ci sono indicazioni né circa la possibilità di ampliarlo, né di eventuali piani a pagamento.

È pur vero che la Microsoft Edge Secure Network è una funzionalità ancora in anteprima e pertanto non tutti i dettagli sono stati definiti; al momento soltanto alcuni tester vi hanno accesso, e non è dato sapere quando il servizio sarà lanciato ufficialmente.