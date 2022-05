Unreal Engine 5, videogiochi indistinguibili dalla realtà

La demo realizzata da un artista italiano è davvero impressionante.

Che i videogiochi stiano diventando, da un punto di vista puramente grafico, sempre più realistici è una constatazione praticamente ovvia, ma ciò che è possibile fare con la quinta versione dell'Unreal Engine è quasi incredibile.

Il motore grafico di Epic Games, nato nel 1998 per il videgioco Unreal (da cui il nome) e usato da allora per moltissimi titoli si è mostrato di recente nella sua ultima incarnazione con un video dimostrativo (riportato in fondo all'articolo) che raffigura una scena a prima vista quasi del tutto indistinguibile dalla realtà.

Realizzato dallo YouTube subjectcn, il cui vero nome è Lorenzo Drago, si ispira alla stazione ferroviaria Etchū-Daimon di Toyama, in Giappone ma costituisce una creazione originale realizzata con l'Unreal Engine 5. Si può quasi pensare che le immagini raffigurino un luogo reale, almeno fino a che non si passa "in notturna".

Bisogna precisare che, per ottenere un risultato tanto impressionante, l'artista non ha eseguito un rendering in tempo reale; l'operazione è stata invece eseguita a 7 fps, e il risultato è stato poi accelerato per dare vita al video finale.

I videogiochi che utilizzeranno l'Unreal Engine 5 certamente non saranno quindi tanto realistici, ma la possibilità di realizzare ambientazioni del tutto virtuali senza dover disporre di attrezzature hollywoodiane davvero non è più molto lontana.