Windows 11, il Patch Tuesday di maggio manda in crash diverse app

Il secondo martedì di maggio è arrivato a trascorso ma, dato che era un Patch Tuesday, non è passato senza lasciare alcune vittime sul terreno: nel caso specifico, a rimetterci sono state diverse applicazioni eseguite sotto Windows 11.

L'aggiornamento cumulativo KB5013943 per l'ultima versione del sistema di Microsoft contiene infatti diverse correzioni ma, al tempo stesso, crea problemi su certi dispositivi ed eseguendo certe applicazioni.

Purtroppo è difficile essere più precisi, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi coinvolti: Microsoft stessa ha dichiarato che i problemi si verificano con «certe GPU» ma non è scesa nei dettagli, salvo rivelare che i problemi si manifestano con i software che si appoggiano alle librerie Direct3D 9.

Più note sono le applicazioni che hanno iniziato a comportarsi in maniera errata (fino ad andare in crash) dopo l'installazione dell'aggiornamento e indipendentemente dalla scheda grafica: si tratta di quelle che dipendono da certi componenti presenti nella versione 3.5 del .NET Framework, particolarmente Windows Communication Foundation e Windows Workflow.

Il suggerimento ufficiale per far ritornare le cose alla normalità (in attesa, si spera, di una patch che non costringa l'utente a intervenire manualmente) consiste nell'aprire un prompt dei comandi con privilegi di amministratore e dare i seguenti tre comandi (premendo Invio dopo ciascuno di essi):

dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all

dism /online /enable-feature /featurename:WCF-HTTP-Activation

dism /online /enable-feature /featurename:WCF-NonHTTP-Activation

Ciò dovrebbe riattivare il .NET Framework 3.5 che l'aggiornamento disabilita e risolvere il problema. Può tuttavia capitare - è ancora Microsoft stessa ad ammetterlo - che le applicazioni continuino a rifiutarsi di funzionare correttamente. In questo caso, l'unica strada percorribile è la rimozione dell'update.