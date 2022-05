Project Volterra, il mini PC con Windows e SoC ARM

Microsoft lancia un dispositivo “per sviluppatori” che ha molte somiglianze con il Mac Mini.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-05-2022] Commenti (2)

Non sono stati tanto gli annunci relativi agli sviluppi di Windows 11 - come l'apertura ai widget di terze parti, in arrivo entro la fine dell'anno - a destare l'interesse dei partecipanti alla Microsoft Build 2022, che si sta svolgendo in questi giorni.

L'attenzione è stata infatti maggiormente attirata dalla rivelazione di Project Volterra, un dispositivo (dichiaratamente dedicato agli sviluppatori, almeno per ora) che ha tutta l'apparenza di un Mac Mini ed è basato su un processore Qualcomm Snapdragon.

Sembra insomma che Microsoft abbia deciso di rispondere alle mosse di Apple - che ormai da qualche anno ha abbandonato Intel in favore di processori progettati in proprio e basati su architettura ARM - muovendosi sulla stessa linea, pur senza aver alcuna intenzione di abbandonare l'architettura x86, su cui ha costruito la propria fortuna sinora.

Le versioni di Windows per ARM finora non hanno avuto molto spazio nei piani di Microsoft, anche per l'opposizione diretta di Intel, ma le evidenti buoni prestazioni degli Apple M1, sia sul piano della potenza di calcolo che dei consumi energetici, deve aver spinto il gigante di Redmond a dare maggior peso a una piattaforma finora considerata secondaria.

Project Volterra, sus cui ancora non sono disponibili molti dettagli, integra un SoC dotato di Neural Processing Unit dedicate a gestire gli scenari in cui si applicano le soluzioni di Intelligenza Artificiale.

All'hardware si accompagna il Qualcomm Neural Processing SDK per Windows, sviluppato da Qualcomm stessa, «e poiché ci aspettiamo di vedere NPU integrate nella maggior parte dei dispositivi futuri, se non in tutti» - afferma Microsoft - «semplificheremo agli sviluppatori lo sfruttamento di queste nuove possibilità, integrando il supporto alle NPU nelle piattaforme Windows end-to-end».

Gli strumenti che Microsoft intende mettere a disposizione su Volterra comprendono: Visual Studio 2022, VSCode, Visual C++, Modern .NET 6, Java, Classic .NET Framework, Windows Terminal, WSL e WSA per app Linux e Android.

Chi desiderasse ulteriori dettagli per il momento non può che aspettare sapendo che, come Microsoft stessa ha sottolineato, «i prodotti futuri possono cambiare».