Secondo Bill Gates gli NFT sono una farsa

Il fondatore di Microsoft non ha alcuna simpatia nemmeno per le criptovalute.

Secondo quanto riporta la CNN, tra i maggiori critici verso gli NFT e le criptovalute si può tranquillamente annoverare Bill Gates, che li considera roba da «sciocchi».

Non soltanto il fondatore di Microsoft si è divertito nel lanciare una frecciatina nei confronti del famoso NFT Bored Ape, sardonicamente affermando che «certamente, delle immagini digitali e costose di scimmie miglioreranno immensamente il mondo», ma sostiene che questo tipo di beni digitali «si basano al 100% sulla teoria dello sciocco più grande».

In altre parole, ciò significa che l'unico modo in cui uno sciocco che compri degli NFT può ottenere un guadagno dal suo acquisto è trovare uno sciocco più grande che a sua volta acquisti quegli NFT da lui.

Bill Gates preferisce ricchezze più "tradizionali", «come una fattoria, dove si produce, o un'azienda, dove si creano prodotti»: non sarà un caso se negli ultimi tempi proprio Gates si sia lanciato all'acquisto di terreni, diventando già alla fine dello scorso anno il maggior proprietario privato di terreni agricoli negli USA.

Gates non è mai stato tenero nemmeno nei confronti delle criptovalute, che peraltro proprio in questi giorni hanno subito un serio deprezzamento: già lo scorso anno in un'intervista a Bloomberg aveva affermato che, secondo lui, l'investitore medio non avrebbe dovuto puntare su Bitcoin e soci.

«Ritengo che da queste manie si lasci prendere gente che non ha poi tanti soldi da parte, e perciò non sono ottimista sui Bitcoin» aveva dichiarato, aggiungendo: «In generale penso che, se avete meno soldi di Elon [Musk], probabilmente dovreste stare attenti».

La situazione attuale sembra tutto sommato dargli ragione, ed è per questo che Bill Gates tiene a ripetere di non essere «coinvolto in quel mercato, come investitore, in alcun modo, né sul breve né sul lungo periodo». E, inoltre, continua a guardare con sospetto dei beni nati «per evitare di pagare le tasse e qualsiasi controllo governativo».

Bill Gates non avrà sempre azzeccato tutte le previsioni - è noto come Microsoft all'inizio sottovalutasse pesantemente l'avvento di Internet, per trovarsi poi a dover rincorre una rivoluzione di cui voleva prendere il controllo - ma, se nel corso della sua vita è riuscito ad accumulare una fortuna tanto vasta, qualcosa del valore (o dell'assenza di valore) di certi beni capirà.