Robotaxi si fermano tutti insieme in mezzo alla strada intralciando il traffico

È successo a San Francisco, dove da una settimana opera una flotta di taxi autonomi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-07-2022] Commenti (3)

La scorsa settimana l'azienda americana Cruise (dietro la quale ci sono General Motors e Honda) ha lanciato a San Francisco un servizio di robotaxi autonomi, senza guidatore umano.

I robotaxi di Cruise possono circolare per la città insieme ai veicoli tradizionali, ma devono rispettare alcune limitazioni: possono operare soltanto su certe strade, solo dalle 10 di sera alle 6 del mattino, unicamente se le condizioni meteorologiche sono favorevoli e non possono superare la velocità di 30 miglia all'ora (quasi 50 km/h).

Per qualche giorno è andato tutto bene. Poi una notte, intorno a mezzanotte, è successo qualcosa di insiegabile: una flottiglia di robotaxi si è bloccata in mezzo alla strada, bloccando il passaggio e richiedendo l'intervento umano per riuscire a ripartire.

La storia è stata inizialmente condivisa su Reddit, dove sono apparse anche le prime fotografie dei taxi, tutti fermi in mezzo alla strada.

Alcuni testimoni hanno poi affermato che i tecnici di Cruise, resisi conto del problema causato da questo inaspettato sit-in robotico, sono intervenuti abbastanza in fretta: entro una ventina di minuti erano già sul posto.

Più tempo è invece occorso per convincere i taxi a collaborare nuovamente e a lasciare il controllo agli esseri umani, che hanno potuto finalmente guidarli e portarli via per indagare sulle cause del misterioso fenomeno.

Cruise ha ammesso il problema (porgendo contestualmente le proprie scuse), ma non ha rivelato quale sia stata la causa, né ha saputo dire se siano state prese tutte le misure necessarie affinché non si ripeta in futuro.

A quanto pare, lungimirante è stata la città di San Francisco a consentire la circolazione dei robotaxi soltanto in orari notturni e solo su certi percorsi: chissà che cosa sarebbe successo se l'ingorgo si fosse verificato in orario di punta e su strade trafficate.