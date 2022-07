L'UE ad Amazon: lasciare Prime deve diventare più facile

Con le nuove regole l'utente deve poter cancellare l'iscrizione con appena un paio di clic.

05-07-2022

Ammettendo di riuscire ad accantonare per un momento le polemiche sul modo in cui Amazon viene accusata di trattare i propri dipendenti, bisogna riconoscere che il gigante dell'e-commerce ha completamente trasformato il modo di vendere prodotti online anche grazie a servizi come Amazon Prime.

La possibilità di ridurre i tempi di attesa addirittura a meno di 24 ore attira molti utenti che si iscrivono invogliati anche dalla possibilità di provare il servizio per 30 giorni prima di dover iniziare a pagare.

In tutto ciò, il vero problema è che iscriversi ad Amazon Prime è facile; andarsene, invece, lo è molto meno.

Tutto ciò alla Commissione Europea non è mai andato troppo a genio e così, dopo una serie di confronti con i dirigenti di Amazon, è riuscita a imporre alla creatura di Jeff Bezos di semplificare la procedura necessaria per lasciare Amazon Prime.

Finora, come spiega la Commissione stessa nel comunicato ufficiale con cui annuncia la novità, abbandonare Amazon Prime comportava la necessità di affrontare «un gran numero di ostacoli, compresi menu di navigazione complicati, frasi capziose, scelte disorientanti, e condizionamenti continui».

D'ora in avanti - le modifiche sono entrate in vigore il 1 luglio - tutto cambia: la nuova procedura può essere completata con appena un paio di clic del mouse.

«Sottoscrivere un abbonamento online può essere molto comodo per i consumatori» - ha dichiarato per l'occasione Didier Reynders, Commissario per la Giustizia - «perché spesso è un processo molto semplice, e l'operazione inversa di annullamento della sottoscrizione dovrebbe essere ugualmente semplice. I consumatori dovrebbero poter esercitare i loro diritti senza subire alcuna pressione dalle piattaforme».

Amazon, dal canto proprio, ha commentato la novità per bocca del proprio portavoce Bradley Mattinger affermando: «La trasparenza verso gli utenti e la loro fiducia sono le nostre maggiori priorità. Per questo motivo rendiamo chiaro e semplice iscriversi a Prime o annullare l'iscrizione».