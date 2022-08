Internet Explorer vive ancora in Windows 11: ecco come lanciarlo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-08-2022] Commenti

Lo scorso 15 giugno, Microsoft ha mandato in pensione Internet Explorer: da allora il vetusto browser è sparito sia da Windows 10 che da Windows 11, ossia le due versioni attualmente supportate del sistema operativo del gigante di Redmond.

In realtà, però, IE non è davvero svanito. È ancora ben presente nelle viscere di Windows e, sebbene Microsoft si sia impegnata a nascondere i modi per avviarlo, gli utenti particolarmente masochisti hanno a disposizione ancora un modo - invero un po' contorto - per usarlo.

La scoperta di questo sistema si deve all'utente di Twitter @XenoPanther, il quale l'ha condivisa con i nostalgici di Internet Explorer.

Il procedimento prevede di aprire il menu Start e aprire la voce Opzioni Internet (Internet Options): ciò avvierà l'applicazione di gestione di dette opzioni, che è parte del Pannello di Controllo.

In quella finestra occorrerà quindi selezionare la scheda Programmi (Programs) e cliccare sul pulsante Gestisci componenti aggiuntivi (Manage add-ons). Si aprirà così un'ulteriore finestra che, nella parte inferiore, mostrerà il link Barre degli strumenti ed estensioni (Learn more about toolbars and extensions).

Cliccando su quel link si aprirà la finestra di Internet Explorer relativa all'argomento, aggirando tutti i controlli di cui Microsoft ha dotato Windows affinché il browser predefinito sia Edge, dalla quale sarà possibile usare normalmente il browser.

Ciò ovviamente non è per nulla raccomandato: ci sono degli ottimi motivi se IE è stato dichiarato defunto quasi due mesi fa, e non è mai una buona idea andare a disturbare i morti.

D'altra parte, questa è la dimostrazione di come Internet Explorer sia tuttora tanto integrato nel sistema operativo che una vera rimozione è a quanto pare molto difficile, se non proprio impossibile: il meglio che Microsoft possa fare è nasconderlo.

Forse le sue ultime tracce svaniranno quando sarà eliminato completamente il Pannello di Controllo, obiettivo al quale Microsoft sta lavorando alacremente: nel prossimo aggiornamento di Windows 11, noto con il nome in codice Sun Valley 2, molte opzioni migreranno dal Pannello di Controllo alla schermata Impostazioni, e ciò continuerà fino a che il Pannello stesso sarà diventato inutile.