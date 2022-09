Windows 11, l'aggiornamento 2022 Update è già disponibile

I miglioramenti vanno dalle prestazioni al menu Start, passando per aggiornate funzionalità di sicurezza e un nuovo modello per aggiornamenti più frequenti.

Per tutti gli utenti di Windows 11, oggi è il gran giorno: Microsoft ha rilasciato l'atteso, primo aggiornamento importante per il sistema operativo, finora noto come Windows 11 22H2 e ufficialmente chiamato semplicemente Windows 11 2022 Update.

La distribuzione dell'update è già iniziata, ma non arriverà immediatamente a tutti gli utenti; come al solito, procederà per gradi e, anzi, questa volta seguirà anche un criterio particolare: i dati regionali circa le emissioni di anidride carbonica.

In base a questi dati Microsoft decide quale sia il momento migliore per rendere disponibile l'aggiornamento nelle varie parti del mondo: l'obiettivo è «programmare le installazioni per certe ore del giorno, in cui fare l'installazione può portare a emissioni inferiori poiché una buona parte dell'elettricità è generata da fonti che emettono poco biossido di carbonio».

Le novità dell'aggiornamento sono molteplici e consistono più che altro in piccoli miglioramenti che dovrebbero rendere più piacevole (o meno frustrante) l'esperienza d'uso di Windows 11.

Il menu Start, per esempio, dopo l'installazione del 2022 Update permette di effettuare ricerche « più velocemente e con maggiore precisione» e ora supporta la creazione di cartelle (ossia i gruppi di icone del menu Start di Windows 10).

Debutta la funzione Smart App Control, che è in grado di rilevare se un'app possa essere avviata in sicurezza basandosi su «43 bilioni di segnali di sicurezza» raccolti da Microsoft ogni giorno e passati al setaccio da alcuni algoritmi di intelligenza artificiale: la continua raccolta di dati da tutti i dispositivi Windows, insomma, sembra avere anche uno scopo utile.

Sempre sul fronte della sicurezza, ora SmartScreen avvisa gli utenti se stanno per fornire le proprie credenziali a un sito web insicuro o a un'app compromessa; infine, le parti più delicate del sistema operativo ora sono protette di default tramite le tecnologie Virtualization-based Security (VBS) e Hypervisor-Protected Code Integrity (HPCI).

Miglioramenti si noteranno anche alle funzionalità Snap Assist, che consente di affiancare in modo facile le diverse finestre aperte proponendo diversi layout, e Focus Assist, che ha lo scopo di aiutare l'utente a concentrarsi su ciò che sta facendo; ci sono anche progressi sul fronte delle prestazioni e su quello dell'utilizzo della batteria nei portatili.

Un aggiornamento interessante riguarda poi Esplora File, anche se non sarà immediatamente attivo: a partire dal mese di ottobre, infatti, il gestore dei file di Windows 11 guadagnerà il supporto alle schede.

Quest'ultima particolarità - una funzionalità prevista per il 2022 Update ma che verrà resa disponibile soltanto il prossimo mese indica anche quale sarà il modello che Microsoft intende seguire per gli aggiornamenti di Windows 11 da ora innanzi.

Oltre all'aggiornamento annuale, fissato per la fine dell'estate o l'inizio dell'autunno e che a tutti gli effetti inaugura il periodo di supporto di una nuova versione, Microsoft rilascerà ogni mese tutta una serie di piccoli aggiornamenti contenenti nuove funzionalità, come per l'appunto il supporto alle schede in Esplora File.

Gli utenti di Windows 11 non dovranno quindi aspettare un intero anno per adoperare i miglioramenti il cui sviluppo sia già concluso ma, per poterli installare, dovranno tenere i propri PC sempre aggiornati all'ultimo update annuale.