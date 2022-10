Microsoft ammette: Windows 11 lentissimo a copiare i file

Dopo l'installazione del 2022 Update le operazioni di copia sia in rete sia in locale richiedono molto più tempo.



Nello scorso fine settimana Microsoft ha confermato la presenza, in Windows 11 2022 Update, di un problema che era alcuni utenti avevano iniziato a segnalare: col nuovo aggiornamento, e in certe condizioni, la copia dei file è estremamente lenta.

Le prime testimonianze di questo malfunzionamento sono arrivate da utenti che cercavano di copiare file di grandi dimensioni via SMB tra due PC collegati in rete.

Poi, però, è stato notato che il fenomeno si verifica, seppur all'apparenza con meno frequenza di quanto accada in rete, anche in locale, ossia quando si copiano file di grandi dimensioni tra due cartelle del medesimo computer.

Il problema, a dire la verità, non è del tutto inaspettato. Già rilasciando l'update KB5017389, un aggiornamento che correggeva alcuni bug nel 2022 Update originale, Microsoft aveva precisato nelle note di rilascio che si potevano registrare «minori prestazioni in lettura di file grandi via SMB»; ora si sa che la stessa cosa può succedere anche in locale.

La conferma definitiva dell'esistenza del problema viene da Ned Pyle, di Microsoft, il quale in un post su Technet ha ammesso la situazione, pur senza entrare nei dettagli, ma rivelando che gli sviluppatori «sanno esattamente» quale sia la causa del problema e che essa si trova nel kernel di Windows.

Nonostante questa conoscenza, d'altra parte, nessuno ancora s'è sbottonato circa il rilascio di una patch. Al momento Microsoft si limita a suggerire l'utilizzo di programmi alternativi a Esplora File per la copia dei file.

Un paio di queste alternative sono software a riga di comando già inclusi in Windows, come robocopy e xcopy, adatti in quanto consentono di escludere l'uso del gestore della cache - operazione tramite la quale i tempi ritornano alla normalità - usando il parametro /J.

Per copiare un dato file o una data cartella da un computer remoto usando robocopy si dovrà quindi dare il comando

robocopy \\computer_remoto\cartella_di_origine c:\cartella_di_destinazione nomefile.ext /J

mentre usando xcopy il comando sarà

xcopy \\computer_remoto\origine c:\destinazione /J .

In alternativa, si può sempre decidere di continua a usare Esplora File e passare il tempo giocando a Lunar Lander.