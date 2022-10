iPhone 14 e montagne russe: Rilevamento Incidenti le scambia per disastri

Un giro al luna park è sufficiente per convincere lo smartphone di Apple a chiamare i soccorsi.

L'iPhone 14, lanciato da Apple circa un mese fa, offre una funzione che, negli intenti di chi l'ha inventata, potrebbe salvare delle vite: il Rilevamento Incidenti (Crash Detection).

Concettualmente, l'idea è in realtà molto semplice: sfruttare i sensori presenti nel dispositivo per rilevare movimenti improvvisi che possano far pensare che sia accaduto un incidente e, in questo caso, avviare una chiamata automatica ai soccorsi.

Il problema è che, non appena gli iPhone 14 hanno iniziato a diffondersi negli USA, ci si è accorti che tale tipo di rilevamento è tutt'altro che preciso e così gli operatori dell'americano 911 si sono trovati ad accorrere in luoghi in cui non era mai successo nulla che richiedesse la loro presenza.

In particolare il Rilevamento Incidenti pare portato a confondere un giro sulle montagne russe o una corsa in autoscontro con un disastro mortale: così ben più di una volta le forze del pronto intervento si sono dirette a un parco divertimenti senza motivo.

È pur vero che, prima di avviare la chiamata, Crash Detection mostra a schermo un avviso e un conto alla rovescia di 20 secondi, soltanto alla fine del quale il telefono verrà attivato, ma d'altra parte chi sta provando le attrazioni di un parco difficilmente ha tempo e modo di accorgersi di quanto il suo telefono sta facendo.

Per completezza bisogna anche ammettere che, nelle poche settimane in cui gli iPhone 14 sono stati in circolazione, il sistema automatico di allerta ha correttamente avvertito le autorità di un incidente stradale avvenuto in Nebraska (sebbene nel caso specifico le sei vittime fossero già tutte morte sul colpo), ma si deve anche considerare che sei chiamate fasulle ricevute partite da un luna park (come successo per esempio a Cincinnati) sono un po' troppe, e rischiano di sottrarre uomini e mezzi a chi ne avesse davvero bisogno nello stesso momento.

Dato che il software è - come ogni software di questa complessità - tutt'altro che perfetto la soluzione è nelle mani degli utenti, i quali possono decidere di lasciare l'iPhone 14 a terra prima di lanciarsi in un giro sulle montagne russe (dove comunque non sembra troppo saggio portare uno smartphone) o di dedicarsi all'autoscontro; oppure, semplicemente, non devono fare altro che disattivare il Rilevamento incidenti.