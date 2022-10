Pubblicità su Netflix, ora c'è la data

Si avvicina il debutto dell'abbonamento economico ma con annunci pubblicitari.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-10-2022] Commenti

È il 3 novembre il giorno fissato da Netflix per il debutto del nuovo livello di abbonamento economico, pensato per chi voglia spendere poco ma sia allo stesso tempo disposto a sorbirsi un po' di pubblicità.

Il lancio avverrà in 12 Paesi: oltre all'Italia l'elenco comprende Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna e, naturalmente, Stati Uniti.

In cambio di 5,49 euro (7 dollari negli USA) mensili, l'abbonato potrà accedere a un catalogo lievemente ridotto rispetto agli abbonamenti più costosi ma privi di pubblicità: la riduzione, secondo quanto dichiarato dal COO di Netflix, Greg Peters, sarà di circa il 5-10% e sarebbe dovuta a problemi legati alle licenze per i contenuti.

Per ogni ora di trasmissione ci saranno complessivamente quattro o cinque minuti di pubblicità, suddivisa in spot da 15 oppure 30 secondi da mostrare prima, durante e dopo i contenuti. È inoltre possibile che agli utenti venga richiesto di rispondere a delle domande; in base alle risposte Netflix personalizzerà gli annunci mostrati.

Questo particolare livello di abbonamento ha anche un importante limite: la massima risoluzione alla quale i contenuti saranno disponibili sarà limitata a 720p: la più bassa, tra quelle dei vari servizi di streaming che offrono piani economici comprensivi di pubblicità.

Per Netflix, la mossa serve non soltanto a eguagliare l'offerta dei concorrenti, ma anche a offrire un'alternativa che possa fermare l'emorragia di utenti: a giugno questi erano 220,7 milioni, e certamente non sono pochi, ma soltanto all'inizio dell'anno quel numero era più alto di 1,2 milioni di unità.