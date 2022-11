Le cinque migliori alternative a Z Library

Milioni di e-book gratuiti sono ancora a portata di clic.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-11-2022] Commenti (4)

La scorsa settimana davamo la notizia dell'oscuramento, da parte degli Stati Uniti, di Z Library, uno dei maggiori siti in cui trovare libri in formato elettronico, messi a disposizione sia legalmente sia illegalmente.

Sebbene nota e ben fornita, la "biblioteca" online non era l'unica risorsa di questo tipo disponibile: esistono infatti altri siti analoghi che, al momento in cui scriviamo, sono tuttora operanti.

Chiaramente, non incoraggiamo il loro uso per la ricerca e il download di opere ancora protette dal copyright, privando così gli autori del giusto guadagno; lì si trovano tuttavia spesso molti titoli che non sono più in commercio e per i quali il diritto d'autore non è più valido, e che pertanto si possono tranquillamente scaricare.

I siti che indichiamo contengono molto materiale in inglese, com'è facile aspettarsi, ma non mancano le opere in altre lingue, italiano compreso.

1. Library Genesis

La prima alternativa importante a Z Library è Library Genesis, da cui a dire la verità parte del materiale messo a disposizione proprio da Z Library proveniva.

Sebbene ricchissima - ospita oltre 33 Tbyte di dati, tra libri, articoli scientifici e persino fumetti - Library Genesis adotta un'interfaccia un po' datata, anche se il materiale è ben organizzato e i parametri offerti per la ricerca permettono di trovare rapidamente il contenuto desiderato.

Tra i vantaggi di Library Genesis segnaliamo la mancanza di un limite giornaliero di download, la disponibilità di scaricare i contenuti in diversi formati (tra cui PDF e epub) e la possibilità di effettuare ricerche tramite ISBN.

2. Open Library

Gestita da Archive.org (che mantiene anche la famosa Wayback Machine), Open Library offre un'interfaccia moderna e di semplice utilizzo e contiene circa 2 milioni di e-book gratuiti.

I libri possono essere letti direttamente nel browser oppure scaricati, e per alcuni, è anche disponibile una versione audio. Open Library è anche il posto giusto per chi non vuole rischiare di scaricare libri tutelati dal diritto d'autore, poiché l'eventuale presenza di contenuti protetti viene generalmente presto rilevata e i contenuti stessi vengono rimossi.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Wikibooks, PDF Drive e Project Gutenberg