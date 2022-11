Wikibooks, PDF Drive e Project Gutenberg

Le cinque migliori alternative a Z Library.

3. Wikibooks

Wikibooks, come il nome lascia intendere, è realizzato con la stessa piattaforma adoperata da Wikipedia, ossia Wiki e sin dalla pagina iniziale consente di scegliere in che lingua debba essere scritto il materiale che si sta cercando.

Poiché Wikibooks è gestito dalla Wikimedia Foundaton, come nel caso di Open Library non ci si deve preoccupare di incappare in materiale protetto dal copyright, poiché questo viene escluso a priori dall'indice.

4. PDF Drive

Forse un po' meno conosciuto dei colleghi, PDF Drive conta oltre 78 milioni di libri elettronici, tutti - come il nome del sito dovrebbe lasciar intendere - in formato PDF, ma offre anche la possibilità di scaricare i titoli in formato ePub o Mobi.

PDF Drive non ospita direttamente i file che propone per il download ma è sostanzialmente un indice, continuamente aggiornato delle risorse accessibili in Rete: quando si preme il pulsante download, il sito controlla in tempo reale che effettivamente il file sia ancora disponibile.

PDF Drive non pone un limite giornaliero al numero di libri che è possibile scaricare e può essere usato gratuitamente; offre però anche un livello di accesso premium, a pagamento, che permette di accedere ad alcuni vantaggi come una maggiore velocità di download e spazio illimitato per conservare i propri e-book nel cloud.

5. Project Gutenberg

L'ultimo sito che vogliamo segnalare dovrebbe essere abbastanza famoso: si tratta del Project Gutenberg, che contiene 60.000 e-book gratuiti.

Rispetto alle cifre vantate da alcuni degli altri servizi segnalati, il numero potrà sembrare ridotto, ma ogni libro facente parte del catalogo è attentamente esaminato per poter garantire che esso non sia di pubblico dominio o comunque non più tutelato dal diritto d'autore.

Il Progetto Gutenberg consente ai propri utenti di caricare direttamente i file desiderati presso servizi come DropBox, Google Drive e OneDrive.