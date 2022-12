LastPass violato di nuovo, sottratti i dati degli utenti

È la seconda incursione in meno di quattro mesi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-12-2022] Commenti (1)

Se siete utenti di LastPass, il noto programma di gestione delle password creato da LogMeIn, sappiate che purtroppo ci sono brutte notizie.

L'azienda ha fatto sapere che c'è stata una nuova violazione dei suoi sistemi che, a quanto pare, è collegata a quella avvenuta lo scorso agosto.

«Un soggetto non autorizzato, utilizzando informazioni ottenute durante l'incidente di agosto 2022, è stato in grado di accedere a certi elementi delle informazioni dei nostri clienti» ha scritto Karim Toubba, CEO di LastPass, sul blog aziendale.

Fortunatamente, «le password dei nostri utenti rimangono crittografate e al sicuro grazie all'architettura Zero Knowledge di LastPass» ha scritto ancora Toubba.

Sull'accaduto stanno indagando gli esperti di sicurezza di Mandiant, i quali devono anche determinare con esattezza a quali informazioni gli intrusi abbiano avuto accesso.

Durante l'accesso non autorizzato di agosto, durante ben quattro giorni, gli hacker avevano sottratto parte del codice sorgente di Lastpass e informazioni tecniche relative ai sistemi dell'azienda.

I servizi di LastPass, in ogni caso, non hanno subito alcuna interruzione e, poiché in base a quanto dichiarato le password non sono state compromesse, gli utenti dovrebbero poter stare sicuri.

D'altra parte, come è buona norma quando capitano avvenimenti di questo tipo, e poiché non è ancora chiaro a quali informazioni abbiano avuto accesso gli autori della violazione, è bene valutare con attenzione qualunque comunicazione che appaia arrivare da LastPass: è sempre possibile che i dati raccolti vengano adoperati per una campagna di scam.