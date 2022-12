Stampante bloccata? Svuota la coda di stampa e falla ripartire

Bastano tre comandi per eliminare dalla coda di stampa i documenti ostinati che impediscono il normale funzionamento della stampante.

07-12-2022

Da diverso tempo a questa parte, Windows (sia nella versione 10 che nella versione 11) sembra aver aperto le ostilità contro le stampanti, e in particolar modo contro quelle collegate al PC tramite porta USB.

Capita che le stampanti installate nel sistema operativo, che fino a un momento prima funzionavano correttamente, di punto in bianco, dopo un apparentemente innocuo aggiornamento, perdano la possibilità di adoperare le funzioni avanzate, o magari si moltiplichino di numero (e soltanto una di esse funziona), o funzionino soltanto se si aggira lo spooler di stampa inviando i dati direttamente alle stampanti, o mostrino una coda di stampa particolarmente ostinata che non si riesce a svuotare.

Di solito, quando in coda per la stampa ci sono dei documenti che non si intende più stampare, la procedura per eliminare detti documenti non è difficile.

Basta aprire la schermata delle Impostazioni, raggiungere la sezione Dispositivi, selezionare Stampanti e scanner nella colonna di sinistra, selezionare quindi sulla stampante desiderata nella colonna di destra e cliccare sul pulsante Apri Coda che sarà a quel punto apparso.

Poi, nella finestra che sarà stata visualizzata, sarà sufficiente cliccare sulla voce di menu Stampante e selezionare Elimina tutti i documenti; l'operazione si concluderà dopo aver risposto Sì alla finestra di conferma.

Di tanto in tanto, però, questa operazione non va a buon fine. I documenti restano nella coda di stampa e si rifiutano di essere cancellati. Non solo: impediscono di stampare documenti nuovi.

Quando ciò succede, è necessario agire diversamente, bloccando il servizio di stampa, eliminando "a mano" i file presenti nella coda, e ripristinando il servizio.

Il sistema più veloce per farlo è aprire un prompt dei comandi con privilegi di amministratore: per farlo, è sufficiente aprire il menu Start, digitare cmd e scegliere Esegui come amministratore, confermando quindi l'operazione nella finestra di dialogo che apparirà.

Poi occorre dare, l'uno dopo l'altro, tre comandi, premendo Invio dopo ciascuno di essi.

Il primo serve a fermare il servizio di stampa:

net stop spooler

Il secondo cancella tutti i file presenti nella directory della coda di stampa:

del /q /f /s "%systemroot%\System32\Spool\Printers\*.*"

Il terzo, come si può intuire, fa ripartire il servizio di stampa:

net start spooler

A questo punto, aprendo la coda di stampa nel modo che abbiamo illustrato all'inizio, si potrà notare che non ci saranno più documenti in attesa di essere stampati.