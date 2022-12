Chrome, due modalità per risparmiare RAM ed energia

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-12-2022] Commenti

Nonostante la sua popolarità, Google Chrome è da tempo considerato un browser particolarmente affamato di RAM, e non a torto.

Sebbene i computer moderni dispongano di grandi quantità di memoria, riuscire a risparmiarne un po' riducendo le richieste del browser non sarebbe certo un male, soprattutto se insieme a Chrome si usano altre applicazioni che fanno uso uso intenso della RAM.

Per venire incontro a queste esigenze, presto in Chrome debutterà una speciale modalità chiamata Memory Saver: quando essa è attiva, le memoria usata dalle schede aperte ma inattive viene liberta; quando poi quelle schede dovessero diventare necessarie, Chrome provvederà a ricaricarle.

L'attivazione di Memory Saver avviene tramite le Impostazioni e un indicatore posto nella barra degli indirizzi informa l'utente che tale modalità è in esecuzione. Secondo Google, ciò può portare a un risparmio di memoria del 40% rispetto all'uso "normale" di Chrome.

Oltre a elaborare un modo per risparmiare memoria, Google ha ideato anche un metodo per ridurre il consumo di energia, operazione che può rivelarsi utile quando si ha a che fare con un computer portatile alimentato a batteria.

Tale metodo prende il nome di Energy Saver, si attiva in automatico quando il livello della batteria raggiunge il 20% e consiste nel blocco delle operazioni eseguite in background dal browser, oltre alla limitazione dei componenti più esigenti, in termini energetici, dei siti web, come video e animazioni.

Poiché sia Memory Saver che Energy Saver sono già in distribuzione, presto potremo sapere se queste due modalità manterranno quanto promettono.