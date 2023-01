Il forno di Samsung per trasmettere in streaming la cottura dei cibi

Bespoke AI Oven è anche in grado di consigliare i metodi di cottura più adatti.

Considerando ciò che ha preparato per il CES 2023, non si può dire che a Samsung manchi la fantasia: dopo il frigo-televisione, ecco il forno che fa il live streaming di ciò che contiene.

Parte della linea Bespoke, esattamente come il frigorifero, il Bespoke AI Oven dispone - ovviamente - di una videocamera interna e di ciò che Samsung chiama «una potente Intelligenza Artificiale».

Grazie a questa combinazione è in grado di riconoscere 106 piatti diversi, identificandone gli ingredienti, e consigliare per ciascuno la miglior temperatura di cottura, il tempo più adeguato, e la modalità più adatta (tradizionale, frittura ad aria, cottura a vapore e via di seguito).

È inoltre in grado di regolare in maniera diversa la temperatura di due zone e, se la pietanza in preparazione rischia di bruciare, può inviare una notifica al cuoco affinché provveda (anche se forse, a questo punto, si poteva fare uno sforzo in più e abbassare automaticamente la temperatura, sebbene il rischio di falsi positivi possa forse essere peggiore di una pizza carbonizzata).

Poi, naturalmente, Bespoke AI Oven consente di trasmettere dal vivo, su Internet, l'intero processo di cottura attraverso i social network, nonché di scattare fotografie del cibo.

Infine, i più tecnologici possono integrare il forno nei sistemi di Samsung SmartThings Cooking e Samsung Health: gli algoritmi analizzeranno le scelte alimentari e l'attività fisica, per poi suggerire una dieta adatta e personalizzata in base agli obiettivi fissati dall'utente, ma anche regolata secondo gli ingredienti che sono presenti in casa.

Samsung afferma che il Bespoken AI Oven sarà presto disponibile in Europa, ma il prezzo ancora non è stato annunciato.