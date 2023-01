Windows 11, tre metodi per aggirare l'account Microsoft

Usare l'ultima versione di Windows con un account locale è ancora possibile, grazie a qualche piccolo trucco.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-01-2023] Commenti (1)

Come gli utenti di Windows dovrebbero ormai sapere, installare Windows 11 sul proprio PC non è più una faccenda privata e offline tra l'utente e il sistema operativo: Microsoft richiede infatti, a chiunque voglia utilizzare l'ultima versione di Windows, di creare e utilizzare un account Microsoft.

La richiesta era già presente durante l'installazione di Windows 10, ma accettare non era obbligatorio; con Windows 11, invece, se non si dispone di un account Microsoft o non si intende crearne uno l'installazione del sistema non procede.

Quanti non vogliono cedere ai desideri di Microsoft, però, possono (almeno per il momento) utilizzare uno dei tre metodi che elenchiamo per continuare a usare il proprio PC con un semplice account locale.

1. BYPASSNRO

Il primo metodo che presentiamo non richiede l'utilizzo di software speciali, ma è utilizzabile soltanto per edizioni di Windows 11 precedenti la 22H2: è sufficiente eseguire alcune operazione direttamente durante l'installazione di Windows 11.

La prima di dette operazioni consiste nello scollegare il PC da Internet, staccando il cavo di rete o spegnendo il Wi-Fi.

Quando Windows chiederà di collegarsi a una rete, anziché obbedire sarà necessario premere la combinazione di tasti Shift + F10 e aprire in questo modo un prompt dei comandi.

A questo punto occorrerà digitare il comando OOBE\BYPASSNRO e premere Invio. Dopo un riavvio, Windows tornerà alla schermata di collegamento alla rete, ma presenterà anche l'opzione Non ho una connessione a Internet che permetterà di creare un account locale, accettando di proseguire con quella che Microsoft chiama installazione limitata.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

Indirizzi email banditi e Rufus