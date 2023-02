Video “1080p Premium” solo per gli abbonati a YouTube

È solo curioso che allo stesso tempo la modalità 1080p normale appaia a molti tanto scadente.

24-02-2023

Da alcuni giorni diversi utenti di Reddit hanno iniziato a segnalare come i video ospitati da YouTube in qualità 1080p non corrispondano davvero alla qualità che dovrebbero avere: è come se, pur restando costante la risoluzione, qualcosa mancasse, e il risultato fosse un filmato (dal punto di vista della qualità video) tutto sommato abbastanza mediocre.

I più maligni sostengono che non si tratti di un caso, poiché proprio in queste ore alcuni iscritti a YouTube Premium hanno visto apparire, tra le varie opzioni che consentono di selezionare la qualità del video, la voce 1080p Premium Enhanced bitrate.

Secondo quanto dichiarato da un portavoce di YouTube a The Verge, si tratta di una «versione di 1080 con una velocità di trasmissione aumentata, che consente di ottenere più informazioni per pixel, col risultato di poter offrire una visione di qualità superiore».

A quanto pare YouTube sta sperimentando questa nuova modalità, usando come beta-tester gli iscritti a YouTube Premium, con uno scopo ben preciso: riuscire a offrire un video di maggiore qualità senza aumentare la risoluzione.

Usando una soluzione "tradizionale" e semplicemente alzando la risoluzione da 1080p a 4K, infatti, chiaramente si noterebbe già un sostanziale aumento della qualità, ma di pari passo aumenterebbe anche la quantità di dati che l'utente deve scaricare e YouTube trasmettere (motivo per cui, peraltro, la UE vuole che l'azienda contribuisca alla realizzazione delle nuove reti); mantenendo stabile al risoluzione ma aumentando «le informazioni per pixel» YouTube invece conta di offrire un compromesso ben più che accettabile.

Al momento non è chiaro se la modalità 1080p Premium, ammesso che prenda piede e debutti ufficialmente, sia destinata a essere appannaggio dei soli utenti di YouTube Premium (ossia quelli a pagamento), ma non si capisce perché il debutto di una nuova modalità debba coincidere con il percepito degrado dei video a 1080p "normale": in teoria, le due cose non dovrebbero essere collegate.

È quindi solo una coincidenza il fatto che poco prima della rivelazione di 1080p Premium alcuni abbiano iniziato a notare un certo scadimento nei video trasmessi a 1080p? Ufficialmente sì, e forse lo è davvero, anche se ciò non ha impedito ai maliziosi di vedervi una mossa di YouTube per incentivare a prendere in considerazione l'iscrizione a YouTube Premium.